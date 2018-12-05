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Ремонт больницы в городе Ткуарчал завершится в 2019 году

© Sputnik /
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба посетил Очамчырский и Ткуарчалский районы с рабочей поездкой в среду 5 декабря.

ТКУАРЧАЛ - 5 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Ремонтно-восстановительные работы центральной районной больницы города Ткуарчал планируется завершить в 2019 году, остались отделочные и фасадные работы. Об этом президенту Абхазии Раулю Хаджимба рассказал гендиректор ГК "Апсныргылара" Темур Ткебучава в ходе рабочей поездки в среду 5 декабря.

"Мы будем ставить противопожарные двери,  которые заказываем в России. Ведутся работы по электрике, кровельные работы завершены, большая часть инженерии завершена", - подчеркнул Ткебучава.

Глава государства прошел внутрь строящегося здания и сам увидел, что сделано, а что рабочим еще предстоит сделать. Гендиректор Госкомпании "Апсныргылара" Темур Ткебучава рассказал, что на сегодня идет установка дверей и окон.

© Sputnik /
Президент проинспектировал строительство детсада в Очамчыре

По его словам, на данный момент строители занимаются уже отделочными работами, и в следующем году приступят к ремонту фасада.

В новом здании больницы будет терапевтическое, хирургическое, акушер-геникологическое, педиатрическое отделение, также будет отделение приемного покоя. В лечебнице предусмотрено 49 мест для стационарного лечения пациентов.

Центральная районная больница города Ткуарчал была построена в 1958 году. С тех пор в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Капитальный ремонт здания производится за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

По Инвестпрограмме на капитальный ремонт больницы выделено более 200 миллионов рублей.

© Sputnik /
Инспекция строительства больницы в городе Ткуарчал

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