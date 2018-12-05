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Хаджимба о темпах строительства объектов по Инвестпрограмме: достаточно хорошие

© Foto / Пресс-служба Президента
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба проинспектировал строящиеся объекты в Очамчырском и Ткуарчалском районах в среду 5 декабря.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба высоко оценил темпы строительства объектов по Инвестпрограмме, подводя итоги поездки в Очамчырский и Ткуарчалский районы.

"Главное, чтобы объемы финансирования, которые мы предполагаем, были бы получены. Несомненно, все эти работы будут завершены в соответствии с теми сроками, которые намечены. В первую очередь это дорога, которая связывает Ткуарчал с Бедией и другими селами района, это важная дорога, я уже говорил, что она и в период войны была одной из главных составляющих в решении вопросов войны", - добавил он.

И в мирное время автодорога между Ткуарчалом и Бедией не менее значима, так как обеспечивает передвижение населения, заметил глава государства.

© Sputnik /
Стратегическая дорога: Хаджимба оценил ход строительства мостов на дороге Ткуарчал-Бедиа

"Сегодня это вопросы мирной жизни, люди должны попасть в села, выехать оттуда, также это вопросы обеспечения транспортом", - сказал Рауль Хаджимба.

Президент подчеркнул, что беседовал с министром финансов по вопросу завершения строительства Ткуарчалского рынка.

В ходе своей рабочей поездки Рауль Хаджимба посетил строительство детского сада в Очамчыре, автодороги Ткуарчал-Бедиа и восстановление здания центральной районной больницы в Ткуарчале.



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