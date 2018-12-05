Мандарины без границ: "Абхазпродэкспорт" представил новую экспортную программу

Пресс-конференция, посвященная урожаю цитрусовых культур в Абхазии в 2018 году, прошла в пресс-центре Sputnik 5 декабря. О том, как "оранжевый урожай" справился с нашествием мраморного клопа и какие новые возможности государство предоставляет для сбыта мандаринов, читайте в материале Sputnik.

Нам не страшен клоп

Пресс-конференция началась со статистических данных. По словам начальника Сельхозуправления Гулрыпшского района Рафика Григоряна, несмотря на усложнившуюся экологическую ситуацию в Абхазии и распространение вредителей, в особенности мраморного клопа, урожай мандаринов в районе по сравнению с 2017 годом вырос. По предварительным данным, в 2018 году урожай в Гулрыпшском районе составил около 13 тысяч тонн.

"Улучшилось и качество мандаринов. Так как мы ежегодно проводим лечение деревьев, у нас всегда соблюдаются экологические правила, то есть мы можем с уверенностью сказать, что у нас экологически чистый продукт, который можно проверить в любой лаборатории", - отметил Григорян.

Сбором цитрусовых в основном занимаются местные жители, отметил начальник Сельхозуправления. Однако в Абхазию приезжают и жители России, Донецка и Луганска, которые занимаются сезонной подработкой. В день наемный рабочий может получить от 1000 до 1500 рублей.

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Комментируя ситуацию с распространением мраморного клопа в Абхазии, повредившего различные насаждения, Григорян отметил, что в Гулрыпшском районе специалисты своевременно провели профилактические меры для лечения цитрусовых деревьев.

"Возможно, пострадали отдельные мелкие участки, но могу с уверенностью сказать, что 90-95% плодов без повреждений", - сказал специалист.

Помимо профилактических мер, жители района справлялись с вредителем и самостоятельно. Всего в Гулрыпшском районе было собрано и сожжено более 800 килограммов мраморных клопов.

"Это произошло по государственной программе, за каждый собранный килограмм жителям платили по 1000 рублей. Кроме того, еще столько же, если не больше, крестьяне самостоятельно собрали и уничтожили механическим путем", - добавил Григорян.

Как продать мандарины

Основная сложность, по словам Григоряна, возникает у крестьян при сбыте и экспорте выращиваемой продукции. В особенности речь идет о мелких партиях мандаринов, для перевозки которых необходимо оформление большого количества документов.

"Было бы комфортнее, если бы это дело взяла на себя определенная организация. Вывозить и реализовывать свою продукцию это - не дело фермера, его дело - производить продукцию", - сказал он.

Функцию реализации и экспорта цитрусовых в Абхазии с 2017 года взяла на себя Госкомпания "Абхазпродэкспорт". По словам руководителя компании Амирана Лагвилава, главная задача – обеспечить абхазским сельхозпроизводителям беспрепятственный доступ на внешний рынок. Для выполнения поставленной задачи представители компании заключили договор с Федеральной таможенной службой России для учреждения специального таможенного органа на абхазской стороне.

"На сегодняшний день так называемый абхазский пост уже создан. Подписаны все необходимые соглашения, на территории Абхазии находятся представители ФТС России. И сейчас мы проходим последний этап, когда специалисты загружают технические программы, и мы надеемся, что абхазский таможенный пост в декабре уже будет готов к работе", - объяснил Лагвилава.

Для прохождения таможенного контроля на абхазской стороне перевозчикам будет предоставляться специальный экспортный документ. Транспорт с товаром сможет беспрепятственно пересекать государственную границу и доставлять его до точки сбыта. А для подтверждения качества поставляемой продукции специалисты "Абхазпродэкспорта" зарегистрировали на абхазские мандарины знак "био".

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"Это означает, что при производстве нашего продукта не были использованы ни пестициды, ни ГМО. Мы периодически отсылаем наши образцы на проверку и подтверждаем этот знак, поэтому мы можем быть уверены, что наш продукт сертифицирован и безопасен для употребления", - добавил Лагвилава.

Цены реализации цитрусовой продукции, по словам Лагвилава, зависят от качества.

"Нужно определить, какой мандарин нам предлагают. Его лечили или нет, какой у него калибр, как он собран и как выглядит. На сегодняшний день цены на абхазские мандарины варьируются от 8 до 30 рублей и выше. Как только мы сформируем цивилизованные отношения между покупателем и производителем, мы сможем устанавливать определенные правила и фиксированные цены. А сейчас этот рынок абсолютно непредсказуем", - объяснил он.

Объединить фермеров

Схема сможет эффективно работать в сотрудничестве с крупными сельхозпроизводителями. Проблема возникает при взаимодействии с мелкими фермерами.

"У многих людей недостаточное количество цитрусов, которое бы позволило бы подписать контракт и осуществить бесперебойную поставку товара к покупателю. Ни одной серьезной сети неинтересно купить, к примеру, одну машину "Газель" мандаринов, всем важна стабильность и прогнозируемость поставок. Из чего мы делаем вывод, что ни один фермер не может реализовать свою продукцию по максимально выгодной цене. Остается одно - объединять их всех. После этого мы сможем говорить о порядке 50-60 тысяч тонн цитрусовых в Абхазии. Это уже достаточное количество для того, чтобы стать полноценным игроком на рынке", - объяснил начальник "Абхазпродэкспорта".

Однако, по словам Лагвилава, учреждения органа недостаточно для эффективной экспортной политики абхазских цитрусовых. Для того, чтобы увеличить количество мандаринов и улучшить их качество, фермерам необходимо выделять государственные субсидии, отметил начальник "Абхазпродэкспорта". Первым шагом в поддержку мелких фермеров и развития сельского хозяйства в республике, по мнению экспертов, может стать организация новые мандариновых насаждений.