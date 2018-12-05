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Двадцатилетний парень погиб во время охоты в Ткуарчалском районе

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В Абхазии
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Двадцатилетний парень погиб во время охоты выше поселка Акармара Ткуарчалского района в среду 5 декабря. О том, почему в Абхазии нередко происходят подобные трагедии и как их избежать, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Трагедия на охоте

Экстренный вызов на пульт приемного отделения Ткуарчалской районной больницы поступил в 9:40 в среду 5 декабря, рассказала главврач этого медучреждения Лали Гаргулия.

"Вызов был из Акармары. По телефону было непонятно, что именно там произошло. Все кричали. Туда выехала наша бригада скорой помощи и с учетом состояния дорог была на месте минут через 15. Но пациента там не оказалось, он находился выше того места", - сказала главврач.

Примерно через 10 минут пострадавшего доставили к карете скорой помощи. Им оказался 20-летний парень Руслан Квициния, который во время охоты получил огнестрельное ранение. К этому времени он уже не подавал признаков жизни. Медики обнаружили на его теле сквозное ранение в районе бедра.

Охота
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оборот оружия по-абхазски

"Со слов сопровождающих погибшего, он случайно сам в себя выстрелил во время охоты, но мы и милиция решили отправить тело судмедэкспертам, которые должны будут определить, как в действительности произошла трагедия", - добавила Гаргулия. 

Внимательность и осторожность

Большинство несчастных случаев во время охоты происходит из-за невнимательности и беспечности, отметил заместитель председателя Общества рыболовов и охотников Абхазии Тимур Цвижба. Он добавил, что перед тем как подойти к людям с оружием в руках, его нужно разрядить или раскрыть, что не каждый делает.

При преодолении ям и других видов преград тоже необходимо разрядить ружье, так как оно может случайно выстрелить. В каждом виде охоты действуют свои правила безопасности.

"Правил очень много. Например, часто бывает, что на охоту выходит группа охотников, и всегда есть один человек – самый опытный, который расставляет всех во время загона добычи. Так вот, где тебе сказали стоять, в том месте ты должен оставаться, пока загон не закончится, потому что каждый из группы примерно знает, где ты находишься, и не стреляет в ту сторону. У нас нередко люди начинают перемещаться туда-сюда, а этого делать нельзя", - уверен Цвижба.

Сегодня в Абхазии зарегистрировано около 11 тысяч человек, которым выданы билеты Охотсоюза республики, но число охотников в стране намного больше, подчеркнул Цвижба.

Охотник
© Фото: Christopher Burns
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"Охота вошла в моду. Многие покупают оружие, но толком не умеют им пользоваться. На сегодняшний день билетами охотника и рыболова обладают около 11 тысяч человек, но, представляете, сколько незарегистрированных людей выходит на охоту. Сложно сказать, но думаю, что примерно такое количество, как и зарегистрированных", - предположил Тимур Цвижба.

В практике Тимура не было такого, чтоб кто-то из его товарищей пострадал во время охоты, но случаи непроизвольного выстрела ружья в его присутствии были. К примеру, во время чистки оружия. Нельзя забывать вытаскивать патроны и никогда нельзя терять бдительность, посоветовал охотник со стажем.



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