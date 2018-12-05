Полигон в Гулрыпше и котлован в Сухуме: как решился вопрос столичной свалки

Сария Кварацхелия, Sputnik

Президент Абхазии поручил администрации Гулрыпшского района выделить земельный участок для нового полигона бытовых отходов Сухума.

"Вчера мы получили распоряжение главы государства. Мне надо выполнить это распоряжение согласно закону и выделить землю в районе. На это отпущено определенное время. По документу за исполнением распоряжения следит премьер-министр. Мы с ним вчера встречались. Как мне он сказал, это не будет просто выбрасыванием мусора и прессованием трактором. Отходы будут спрессовывать и складывать в брикеты, чтобы не было неприятных запахов и не мешало бы ни экологии, ни людям", – рассказал глава района Аслан Барателия.

Новый полигон, по словам Барателия, скорее всего, будет располагаться в районе Кацикыта. Это место и раньше планировали выделить под общую республиканскую мусоросвалку, но осуществить проект тогда так и не получилось.

"Здесь неплодородные земли. Еще в советское время хотели там посадить чай, но ничего не вышло. Растения там не приживаются", – пояснил он.

Новый полигон проверит комиссия во главе с главным экологом страны Савелием Читанава, который должен определить, не помешает ли мусоросвалка экологии, рекам, человеку, животным. Кстати говоря, в районе расположена река Кодор. Важно, чтобы мусор не попадал в реку, а оттуда в море.

© Sputnik / Илона Хварцкия Закройте эту свалку: сухумчане хотят избавиться от мусора

"Премьер сказал, что комиссия будет проверять все эти вопросы. После же полигон подготовят, выроют землю, зальют бетоном. Нельзя просто так на голую землю складировать мусор. Когда я разговаривал с премьер-министром, он сказал, что со временем не будет проблемой перенести мусор в другое место. Можно даже вырыть большой котлован и закрыть его", – отметил Барателия.

Все затраты по открытию нового полигона покрываются из республиканского бюджета. Сам Гулрыпш не против и свою мусоросвалку перенести на новый полигон.

"Если получится, то можно было бы сделать одну общую свалку и для Сухума, и для Гулрыпшского района. У нас есть мусоросвалка, но она не соответствует всем нормам. Если государство построит в нашем районе полигон, то было бы хорошо перенести и нашу свалку туда", – добавил Барателия.

Глава государства также поручил администрации Сухума в течение двух недель организовать дополнительный временный котлован для утилизации твердых бытовых отходов, пока не будет создан новый полигон. По словам директора МУП "Спецавтохозяйства", в течение 10-15 дней в предприятии планируют решить вопрос.

"Нам надо обустроить дополнительные котлованы на территории самой свалки. Жители попросили утилизировать мусор в глубине свалки. Там надо дорогу пробивать. Это места старой свалки. Если погода даст, то в течение 10-15 дней проделаем все необходимые работы", – прокомментировал директор "Спецавтохозяйства" Саид Кур-ипа.

3 декабря жители Маяка собрались на бессрочную акцию возле сухумской школы № 12 с требованием закрыть свалку, которая находится примерно в трехстах метрах от дороги и учебного заведения.

© Sputnik / Илона Хварцкия Хаджимба подписал распоряжение о мусорном полигоне в Сухуме

Раньше свалка не мешала жить людям. Но за последние годы она расширилась и занимает уже около 60 гектаров. Жители Маяка, Старого поселка, Нового района и села Гумиста стали ощущать токсичные запахи. Протестующие заявили, что акция завершится только тогда, когда президент Абхазии даст письменный ответ по решению наболевшего вопроса.

Акция продолжалась два дня. Местные жители дежурили, чтобы машины с отходами к свалке не проехали. МУП "Спецавтохозяйство" (САХ) в течение этого времени городской мусор складировало в контейнерах, которые стоят на территории предприятия.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал распоряжение по решению проблемы с утилизацией мусора вечером 4 декабря. К 18:00 митингующие у Сухумской школы № 12 разошлись, акция завершилась.