МИД Абхазии: НАТО угрожает миру и стабильности на Южном Кавказе

Ранее министерство иностранных дел Абхазии выражало серьезную обеспокоенность активным наращиванием военного сотрудничества между Грузией и возглавляемым США блоком НАТО.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. МИД Республики Абхазия в специальном заявлении выразил несогласие с высказываниями генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который, на пресс-конференции по итогам заседания на уровне министров иностранных дел Североатлантического совета с Грузией и Украиной, в очередной раз призвал Россию вывести войска и прекратить признание Абхазии и Южной Осетии.

"Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает высказывания Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в качестве очередной провокации, создающей дополнительный накал напряженности в регионе. Подобные заявления высокопоставленных европейских чиновников, направлены на открытую поддержку страны-агрессора, совершившей неоднократные акты геноцида и вооруженной агрессии в отношении народов Республики Абхазия и Республики Южная Осетия", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Абхазии.

МИД Абхазии особо подчеркивает, что нахождение на территории Республики Абхазия российских воинских подразделений строго регламентировано абхазо-российскими межгосударственными соглашениями и полностью соответствует нормам международного права.

© Sputnik Александр Имедашвили МИД Абхазии считает неприемлемым строительство военного аэродрома НАТО в Грузии

"Хотели бы также напомнить, что признание Российской Федерацией независимости и суверенитета Республики Абхазия носит окончательный и необратимый характер", - подчеркнуто в заявлении.

Усиление военного сотрудничества в формате Грузия-НАТО ведет к созданию дополнительных угрозы миру и стабильности на Южном Кавказе, считают в МИД. Результатом такой беспрецедентной милитаризации Грузии стала вооруженная авантюра грузинского руководства в августе 2008 года.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия призывает Генерального секретаря НАТО и других высокопоставленных чиновников впредь воздерживаться от подобных необдуманных и несоответствующих геополитическим реалиям заявлений.