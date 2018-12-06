Парламент Абхазии ратифицировал Договор о дружбе и сотрудничестве с Сирией

СУХУМ, 6 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Парламент Абхазии ратифицировал Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой в четверг 6 декабря.

Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия подчеркнул важность факта взаимного признания суверенитетов и давние исторические, культурные связи этих стран.

Представитель президента Абхазии в Парламенте республики Дмитрий Шамба представил законопроект на рассмотрение депутатов. Он сказал, что этот договор, в частности, предусматривает взаимные консультации по ряду актуальных вопросов, сотрудничеству в области науки, экономики, торговли и культуры. Также Абхазия и Сирия обязуются не вступать в военные и военно-политические блоки, деятельность которых может быть направлена против любой из этих республик.

Договор о дружбе и сотрудничестве предусматривает совместные действия в борьбе с транснациональной преступностью и международным терроризмом.

Договор действует в течение десяти лет с возможностью автоматического продления его действия сроком на пять лет. Изменения в текст этого договора могут вноситься по взаимному согласию.

© Sputnik / Владимир Трефилов Посол Хаддад: отношения между Сирией и Абхазией укрепляются

Парламент Сирийской Арабской Республики ратифицировал Договор о сотрудничестве и дружбе с Абхазией 11 октября 2018 года.

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.

Накануне, 28 мая, состоялась трехсторонняя встреча послов Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия в Российской Федерации, в ходе которой послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами.

В начале сентября 2018 года делегация Абхазии посетила Сирию с рабочим визитом.

Президент Сирии и глава Абхазии подписали Договор о сотрудничестве и дружбе двух стран в Дамаске 4 сентября 2018 года. Также страны заключили два соглашения: о создании совместного комитета по сотрудничеству в области экономики, торговли, науки, искусства и культуры, и в области облегчения и развития торгового и экономического сотрудничества между странами.