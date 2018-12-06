Соглашение о сотрудничестве между правительствами Абхазии и Сирии ратифицировали в Сухуме

Парламент Абхазии единогласно ратифицировал соглашение о сотрудничестве с правительством Сирии в четверг 6 декабря.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Соглашение о сотрудничестве между правительствами Абхазии и Сирии ратифицировали в Парламенте Абхазии в четверг 6 декабря, передает с места события корреспондент Sputnik.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Парламент Абхазии ратифицировал Договор о дружбе и сотрудничестве с Сирией

Представитель президента Абхазии в Народном Собрании Дмитрий Шамба представил законопроект, который депутаты приняли единогласно.

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.

Президент Сирии и глава Абхазии подписали Договор о сотрудничестве и дружбе двух стран в Дамаске 4 сентября 2018 года. Также страны заключили два соглашения: о создании совместного комитета по сотрудничеству в области экономики, торговли, науки, искусства и культуры, и в области облегчения и развития торгового и экономического сотрудничества между странами.

Семь признаний Абхазии

Парламент Сирийской Арабской Республики ратифицировал Договор о сотрудничестве и дружбе с Абхазией 11 октября 2018 года.