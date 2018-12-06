Соглашение о сотрудничестве между правительствами Абхазии и Сирии ратифицировали в Сухуме

СУХУМ, 6 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Соглашение о сотрудничестве между правительствами Абхазии и Сирии ратифицировали в Парламенте Абхазии в четверг 6 декабря, передает с места события корреспондент Sputnik.
Представитель президента Абхазии в Народном Собрании Дмитрий Шамба представил законопроект, который депутаты приняли единогласно.
Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.
Президент Сирии и глава Абхазии подписали Договор о сотрудничестве и дружбе двух стран в Дамаске 4 сентября 2018 года. Также страны заключили два соглашения: о создании совместного комитета по сотрудничеству в области экономики, торговли, науки, искусства и культуры, и в области облегчения и развития торгового и экономического сотрудничества между странами.
Парламент Сирийской Арабской Республики ратифицировал Договор о сотрудничестве и дружбе с Абхазией 11 октября 2018 года.