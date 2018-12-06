Комитет по бюджету отклонил проект закона о поддержке бизнеса Абхазии

Депутаты Народного Собрания одобрили в первом чтении проект Закона "О государственной поддержке малого и среднего бизнеса" на заседании сессии в июле 2018 года.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Комитет по бюджету, финансам, налогам и кредитным организациям не рекомендует принятие проекта закона "О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства", с таким решением профильного комитета ознакомила депутатов Парламента его председатель Натали Смыр.

"По этому вопросу было два заседания, и в связи с нецелесообразностью дальнейшего рассмотрения комитет предлагает списать этот законопроект. Он носит больше пояснительный характер, но основным краеугольным камнем стало то, что по этому проекту закона на поддержание малого и среднего бизнеса предусмотрено выделение 3% из бюджета каждого района", - сказала Смыр и подчеркнула, что такое решение комитет принял единогласно.

По мнению представителя президента Абхазии в Народном Собрании Дмитрия Шамба, это закон мог бы восполнить немало юридических пробелов, так как в стране на законодательном уровне не существует определения малого и среднего бизнеса. Он предложил депутатам внести необходимые поправки и рассмотреть его во втором чтении.

Парламентарий Батал Табагуа был в числе тех, кто высказался против принятия этого проекта закона. Он считает, заявленные в нем суммы на поддержку малого или среднего бизнеса в действительности недостаточны для развития этого сектора экономики страны.

"Это деньги районов, которые они с таким же успехом могут создать, сделать и раздать. На мой взгляд, этот законопроект носит больше популистский характер, а на самом деле - никакого результата. Следующее – это порождает практику оказания помощи по каким-то непонятным принципам, потому что там не определено - кому и как", - отметил Табагуа и рекомендовал коллегам отложить этот законопроект до лучших времен.

В итоге, депутаты не стали голосовать "за" или "против" этого проекта закона "О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства". По решению спикера Парламента Валерия Кварчия, вопрос был снят с обсуждения.