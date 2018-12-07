Рауль Хаджимба назвал сферы для сотрудничества с Сирией

Абхазия и Сирия будут сотрудничать в сфере экономики, транспорта, образования, туризма и здравоохранения, заявил глава республики Рауль Хаджимба.

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в интервью Sputnik Arabic заявил, что республика планирует сотрудничать с Сирией по вопросам, связанным с экономикой, транспортом, образованием, туризмом и здравоохранением, сообщает RT.

По его словам, ратификация Договора о дружбе и сотрудничестве с Сирией парламентом Абхазии является достаточно важным событием.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Парламент Абхазии ратифицировал Договор о дружбе и сотрудничестве с Сирией

"Чем больше будет возможностей и контактов с внешним миром, тем будет больше возможностей и для самой страны внутри, для развития бюджетной сферы, и вообще выстраивания отношений с внешним миром", — сказал он.

По его словам, наиболее важными направлениями для сотрудничества с Дамаском являются "вопросы, связанные с темой выстраивания экономики, которая будет важна и для самой Сирии, и для Абхазии".

"Это вопросы выстраивания работ по налаживанию коммуникаций, которые позволят потом укрепить эти экономические отношения. Это транспортная составляющая, в частности, касающаяся морского сообщения, вопросы, связанные с темой аграрного сектора, вопросы образования", — сказал он.

Также он заявил, что обеим странам будет интересно сотрудничество в сферах медицины и туризма.

Ранее депутаты Парламента Абхазии единогласно проголосовали за ратификацию договора о дружбе и сотрудничестве с Сирией.