Часть Абхазии останется без света утром 9 и 10 декабря

На высоковольтной линии "Ачгуара 220" будут проходить ремонтные работы 9 и 10 декабря.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть территории Абхазии отключат от электричества с 6:00 до 8:00 утра 9 и 10 декабря, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

Отключение связано с ремонтными работами на высоковольтной линии "Ачгуара 220".

"Необходимо устранение нагрева контактных соединений на открытом распределительном устройстве ПС "Ткуарчал ГРЭС". Будет прекращена подача электроэнергии в Ткуарчальском, Гагрском, Гудаутском, Сухумском районах и частично в городе Сухум (Новый район, массив Гумиста, Маяк, Старый поселок, центр города до улицы Калинина) то есть это касается абонентов ПС Сухум-1 и ПС Сухум-2", – рассказали в пресс-службе.

В "Черноморэнерго" уточнили, что профилактические работы необходимы, чтобы в дальнейшем непредвиденные поломки не привели к серьезным сбоям.