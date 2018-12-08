19:39 08 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.92
  • EUR76.08
Поиск
ЛЭП

Часть Абхазии останется без света утром 9 и 10 декабря

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
900 0 0

На высоковольтной линии "Ачгуара 220" будут проходить ремонтные работы 9 и 10 декабря.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть территории Абхазии отключат от электричества с 6:00 до 8:00 утра 9 и 10 декабря, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

Отключение связано с ремонтными работами на высоковольтной линии "Ачгуара 220".

"Необходимо устранение нагрева контактных соединений на открытом распределительном устройстве ПС "Ткуарчал ГРЭС". Будет прекращена подача электроэнергии в Ткуарчальском, Гагрском, Гудаутском, Сухумском районах и частично в городе Сухум (Новый район, массив Гумиста, Маяк, Старый поселок, центр города до улицы Калинина) то есть это касается абонентов ПС Сухум-1 и ПС Сухум-2", – рассказали в пресс-службе.

В "Черноморэнерго" уточнили, что профилактические работы необходимы, чтобы в дальнейшем непредвиденные поломки не привели к серьезным сбоям.

По теме

Под "напряжением": что испытывает энергосистема Абхазии
Цена экономии: как не "разориться" на электроэнергии в Абхазии
Басария рассказал об электроснабжении Абхазии в зимний период


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: гонки на быках, "Марш чертей" и конкурс Мисс Франция-2019
Stop 'n' rock: на светофорах в немецком Фридберге изображение Элвиса указывает путь
Sputnik Абхазия 4.0
Sputnik Абхазия: четыре года на информационной "орбите"

Соцсети

Sputnikabkhazia