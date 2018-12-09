"Бойня номер пять", "Келешбей" и другие: культурные события в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 10 по 16 декабря.

Неделя не богата на культурные события, но тем не менее вы не останетесь без досуга.

Государственный Молодежный театр

В Молодежном театре 10 декабря в 18:30 состоится спектакль "Келешбей" абхазского режиссера Шалвы Гицба по одноименной пьесе писателя Анзора Мукба, пьеса отражает историю Абхазии начала XIX века.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Келешбей" в абхазском драмтеатре

Абхазский государственный драмтеатр имени Самсона Чанба

А Абхазском театре 12 декабря в 16:00 отметят юбилей Мушни Ласуриа, организованный Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

© Sputnik Томас Тхайцук Мушни Ласурия

А уже 14 декабря в 19:00 – премьера спектакля "Гумистинская баллада" по пьесе Анзора Мукба. Спектакль отражает события в период Мартовской операции Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

© Sputnik Премьера спектакля Мадины Аргун «Гумистинская Баллада»

На малой сцене театра 15-16 декабря в 17:00 состоится премьера спектакля "Волшебная палочка" детской студии "Нарт.

SKLAD

На культурной площадке SKLAD 11 декабря в 19:00 покажут фильм "Бойня номер пять" режиссера Джорджа Роя Хилла.