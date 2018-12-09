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Фэнтези, ужасы и про любовь: самые ожидаемые сериалы в Абхазии в 2019 году

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В Абхазии
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Информационное агентство Sputnik Абхазия составило подборку десяти самых ожидаемых сериалов 2019 года.

"Игра престолов"

На первом месте нашего рейтинга "Самых ожидаемых сериалов 2019 года" заслуженно разместился сериал "Игра престолов", который держит своих поклонников в томительном ожидании и напряжении с 2011 года. Сериал в жанре фэнтези, основанный на серии книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" рассказывает о вымышленном мире, который напоминает период средневековья.

© Foto / Bighead Littlehead / HBO
"Игра престолов"

Эта лента сумела покорить сердца миллионов зрителей по всему миру благодаря неожиданному развитию событий и гибели, казалось бы, главных персонажей. На экран уже вышло 8 сезонов, а в конце весны или же вначале лета 2019 года выйдет заключительный сезон этого сверх-успешного сериала. 

"Молодой папа"

Премьера сериала "Молодой папа" состоялась 21 октября 2016 года. Главный герой – Джуд Лоу сыграл роль американского кардинала Ленни Белардо, который стал чуть ли не самым молодым в истории папой римским Пием XIII.

© Foto / HBO
Сериал "Молодой Папа"

Занять этот пост ему помогли интриги опытных кардиналов из противоборствующих кланов, которые избрали его в качестве компромиссной фигуры. В сентябре 2018 года режиссер Паоло Соррентино сообщил, что второй сезон этого сериала, но уже под другим названием – "Новый папа", выйдет в ноябре 2019 года. В Абхазии его тоже очень ждут.

"Шерлок"

Сюжет телесериала "Шерлок", который вышел на экраны в 2010 году, основан на произведениях сэра Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе, однако действие происходит в наши дни. Такой "киноэксперимент" пришелся по вкусу зрительской аудитории, в том числе, абхазской. Уже вышло четыре сезона "Шерлока" и пока точно неизвестно, будет ли пятый.

© Foto / BBC One
Сериал "Шерлок"

При этом, продюсер сериала Стивен Уильям Моффат в одном из своих интервью в январе 2017 года, рассказал, что он уже выбирает истории о Шерлоке Холмсе, которые можно было бы адаптировать к продолжению сериала о знаменитом детективе. Надежда есть.

"Викинги"

Премьера канадско-ирландского исторического сериала, созданного Майклом Херстом специально для телеканала History, состоялась 3 марта 2013 года.

© Foto/ vikingi-serial
Сериал "Викинги"

С тех пор на экраны вышло пять сезонов о набегах викингов раннего средневековья на англосаксонскую Британию и Западно-Франкское королевство. Главного героя сериала, известного только из саг, вождя викингов Рагнар Лодброк убивают в пятом сезоне. Казалось бы, на этом история закончилась, но нет. Его место занимает кораблестроитель Флоки, развязавший войну с Англией. Планируемый выход шестого сезона – осень 2019 года. 

"Очень странные дела"

Американский научно-фантастический сериал братьев Даффер вышел в свет в июле 2016 года. Сюжет развивается в 1983 году в штате Индиана, где из секретной правительственной лаборатории сбегает девочка, обладающая способностями к телекинезу, и в то же время таинственным образом исчезает маленький мальчик, а его мать, друзья и шеф местной полиции начинают поиски пропавшего.

© Foto / Netflix
Сериал "Очень странные дела"

Сюжет телесериала держит зрителя в постоянном напряжении, что позволяет ему находиться на высших строчках рейтинга. Телеканал Netfix не только объявил о выходе третьего сезона в феврале 2019 году, но и анонсировал свои намерения выпустить четвертый сезон осенью 2020 года. 

"Рассказ служанки"

Первую серию американского телесериала, основанного на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд, зрители увидели в апреле 2017 года.

© Foto / MGM Television
Сериал "Рассказ служанки"

Благодаря положительным отзывам критиков и любителей сериалов, проект был продлен на второй сезон и тоже принес успех. Аудитория удвоилась. Авторы заговорили о работе над третьим сезоном, который вероятно выйдет весной 2019 года.

"Ты"

Телесериал "Ты" вышел на экраны в сентябре 2018 года и количество его поклонников постепенно растет. Сюжет рассказывает об успешном менеджере книжного магазина, который встречает талантливую начинающую писательницу.

© Foto / Netflix
Сериал "Ты"

От чувств к девушке, он теряет контроль над собой. Используя социальные сети, главный герой сериала узнает мельчайшие подробности о жизни пассии, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Дата выхода второго сезона "Ты" – осень 2019 года.

"Американская история ужасов"

С 2011 года вышло восемь сезонов телесериала-антологии "Американская история ужасов" в жанре ужасы, созданного и поставленного Райаном Мерфи и Брэдом Фэлчаком.

© Foto / 20th Century Fox Television
Сериал "Американская история ужасов"

Эта картина за годы сумела стать культовой и не потерять аудитории. Впереди поклонников сериала ждет 9 сезон, который выйдет в 2019 году, а 10 сезон запланирован на август 2020 года.

"Американская история преступлений"

Премьера "Американской истории преступлений" - криминального сериала-антологии, основанного на реальных событиях, состоялась в феврале 2016 года. Каждый сезон проекта снят в жанре криминальной драмы и рассказывает о том или ином громком преступлении, оставившем свой след в истории США.

© Foto / 20th Century Fox Television
Сериал "Американская история преступлений"

Просмотрев два сезона, поклонники этого сериала с нетерпением ждут продолжения. Пока официальной даты выхода третьего сезона нет, но из множеств "спойлеров" известно, что он находится в разработке и будет называться  "Катрина".

"Ранняя пташка"

Турецкие сериалы давно заняли прочную позицию в абхазском обществе. Ими увлекаются не только взрослое, но и молодое поколение. Вышедший в 2018 году сериал "Ранняя пташка" о взаимоотношениях жизнерадостной девушки Санем и успешного Джане, стал одним из полюбившихся многосерийных фильмов в республике за последнее время.

© Foto / Gold Film
Сериал "Ранняя пташка"

Конец первого сезона и неизвестность о судьбе второго, многих в Абхазии сильно расстраивает. Поэтому, этот сериал можно включить в список самых ожидаемых премьер 2019 года.

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