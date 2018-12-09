Фэнтези, ужасы и про любовь: самые ожидаемые сериалы в Абхазии в 2019 году

"Игра престолов"

На первом месте нашего рейтинга "Самых ожидаемых сериалов 2019 года" заслуженно разместился сериал "Игра престолов", который держит своих поклонников в томительном ожидании и напряжении с 2011 года. Сериал в жанре фэнтези, основанный на серии книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" рассказывает о вымышленном мире, который напоминает период средневековья.

© Foto / Bighead Littlehead / HBO "Игра престолов"

Эта лента сумела покорить сердца миллионов зрителей по всему миру благодаря неожиданному развитию событий и гибели, казалось бы, главных персонажей. На экран уже вышло 8 сезонов, а в конце весны или же вначале лета 2019 года выйдет заключительный сезон этого сверх-успешного сериала.

"Молодой папа"

Премьера сериала "Молодой папа" состоялась 21 октября 2016 года. Главный герой – Джуд Лоу сыграл роль американского кардинала Ленни Белардо, который стал чуть ли не самым молодым в истории папой римским Пием XIII.

© Foto / HBO Сериал "Молодой Папа"

Занять этот пост ему помогли интриги опытных кардиналов из противоборствующих кланов, которые избрали его в качестве компромиссной фигуры. В сентябре 2018 года режиссер Паоло Соррентино сообщил, что второй сезон этого сериала, но уже под другим названием – "Новый папа", выйдет в ноябре 2019 года. В Абхазии его тоже очень ждут.

"Шерлок"

Сюжет телесериала "Шерлок", который вышел на экраны в 2010 году, основан на произведениях сэра Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе, однако действие происходит в наши дни. Такой "киноэксперимент" пришелся по вкусу зрительской аудитории, в том числе, абхазской. Уже вышло четыре сезона "Шерлока" и пока точно неизвестно, будет ли пятый.

© Foto / BBC One Сериал "Шерлок"

При этом, продюсер сериала Стивен Уильям Моффат в одном из своих интервью в январе 2017 года, рассказал, что он уже выбирает истории о Шерлоке Холмсе, которые можно было бы адаптировать к продолжению сериала о знаменитом детективе. Надежда есть.

"Викинги"

Премьера канадско-ирландского исторического сериала, созданного Майклом Херстом специально для телеканала History, состоялась 3 марта 2013 года.

С тех пор на экраны вышло пять сезонов о набегах викингов раннего средневековья на англосаксонскую Британию и Западно-Франкское королевство. Главного героя сериала, известного только из саг, вождя викингов Рагнар Лодброк убивают в пятом сезоне. Казалось бы, на этом история закончилась, но нет. Его место занимает кораблестроитель Флоки, развязавший войну с Англией. Планируемый выход шестого сезона – осень 2019 года.

"Очень странные дела"

Американский научно-фантастический сериал братьев Даффер вышел в свет в июле 2016 года. Сюжет развивается в 1983 году в штате Индиана, где из секретной правительственной лаборатории сбегает девочка, обладающая способностями к телекинезу, и в то же время таинственным образом исчезает маленький мальчик, а его мать, друзья и шеф местной полиции начинают поиски пропавшего.

© Foto / Netflix Сериал "Очень странные дела"

Сюжет телесериала держит зрителя в постоянном напряжении, что позволяет ему находиться на высших строчках рейтинга. Телеканал Netfix не только объявил о выходе третьего сезона в феврале 2019 году, но и анонсировал свои намерения выпустить четвертый сезон осенью 2020 года.

"Рассказ служанки"

Первую серию американского телесериала, основанного на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд, зрители увидели в апреле 2017 года.

© Foto / MGM Television Сериал "Рассказ служанки"

Благодаря положительным отзывам критиков и любителей сериалов, проект был продлен на второй сезон и тоже принес успех. Аудитория удвоилась. Авторы заговорили о работе над третьим сезоном, который вероятно выйдет весной 2019 года.

"Ты"

Телесериал "Ты" вышел на экраны в сентябре 2018 года и количество его поклонников постепенно растет. Сюжет рассказывает об успешном менеджере книжного магазина, который встречает талантливую начинающую писательницу.

© Foto / Netflix Сериал "Ты"

От чувств к девушке, он теряет контроль над собой. Используя социальные сети, главный герой сериала узнает мельчайшие подробности о жизни пассии, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Дата выхода второго сезона "Ты" – осень 2019 года.

"Американская история ужасов"

С 2011 года вышло восемь сезонов телесериала-антологии "Американская история ужасов" в жанре ужасы, созданного и поставленного Райаном Мерфи и Брэдом Фэлчаком.

© Foto / 20th Century Fox Television Сериал "Американская история ужасов"

Эта картина за годы сумела стать культовой и не потерять аудитории. Впереди поклонников сериала ждет 9 сезон, который выйдет в 2019 году, а 10 сезон запланирован на август 2020 года.

"Американская история преступлений"

Премьера "Американской истории преступлений" - криминального сериала-антологии, основанного на реальных событиях, состоялась в феврале 2016 года. Каждый сезон проекта снят в жанре криминальной драмы и рассказывает о том или ином громком преступлении, оставившем свой след в истории США.

© Foto / 20th Century Fox Television Сериал "Американская история преступлений"

Просмотрев два сезона, поклонники этого сериала с нетерпением ждут продолжения. Пока официальной даты выхода третьего сезона нет, но из множеств "спойлеров" известно, что он находится в разработке и будет называться "Катрина".

"Ранняя пташка"

Турецкие сериалы давно заняли прочную позицию в абхазском обществе. Ими увлекаются не только взрослое, но и молодое поколение. Вышедший в 2018 году сериал "Ранняя пташка" о взаимоотношениях жизнерадостной девушки Санем и успешного Джане, стал одним из полюбившихся многосерийных фильмов в республике за последнее время.

© Foto / Gold Film Сериал "Ранняя пташка"

Конец первого сезона и неизвестность о судьбе второго, многих в Абхазии сильно расстраивает. Поэтому, этот сериал можно включить в список самых ожидаемых премьер 2019 года.