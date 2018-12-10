Три акта без финала: новые факты по делу об убийстве в Гумисте

Убийство Рафика Чолакяна и покушение на его жену Людмилу Матосян произошло 5 апреля 2017 года в селе Гумиста Сухумского района. В преступлении подозревается их сосед Эдуард Адлейба.

О том, чего удалось добиться защите, и с чем не согласно обвинение, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Совокупность упущений

Верховный суд Абхазии начал слушание уголовного дела об убийстве Рафика Чолакяна и покушении на его супругу Людмилу Матосян с ходатайства адвоката Дато Каджая о признании недопустимыми заключения двух экспертиз. По словам защитника подсудимого, при составлении документа были допущены ошибки, нарушающие Закон о государственной судебно-экспертной деятельности в Абхазии, а именно – отсутствует информация о месте производства экспертизы, сведения об образовании и должности эксперта, а также описание примененных методов при анализе ситуации.

Комментируя последнее замечание защиты, судья Роман Кварчия отметил, что текст заключения эксперта напоминает практическое пособие под редакцией Устинова "Автоматический пистолет".

"Но это только один из методов. По Устинову он определил, что пули и гильза принадлежат к определенному виду оружия. Но на вопрос защиты о том, каким образом он определил, из какого оружия стреляны гильзы, эксперт не смог ответить. Здесь также необходимо было указать метод расследования", - настаивал Каджая.

Гособвинители во главе с прокурором Эльвией Хазириши потребовали отклонить ходатайство защиты. По мнению обвинения, у суда нет оснований сомневаться в компетентности эксперта Манукяна, так как он получил высшее профессиональное образование и работает уже 17 лет.

"Из показаний эксперта также следует, что экспертизы были проведены с соблюдением норм законодательства Абхазии, а имеющиеся недостатки не влияют на полноту и объективность исследования. При оценке допустимости заключения, необходимо оценить последствия допущенных нарушений, а также возможность и способы их устранения. Подобные нарушения считаются несущественными, так как они не ограничивают права и легко устранимы в ходе судебного разбирательства", - заявила прокурор.

После часового обсуждения, суд отклонил ходатайство защиты, объявив, что доводы адвоката Каджая не могут быть основаниями для признания заключения эксперта недействительным, так как они в совокупности не повлияли на достоверность документа.

Доверяй, но проверяй

Защита предъявила новое ходатайство. На этот раз адвокат поставил под сомнение данные, представленные обвинением на прошлом слушании. Речь шла о телефонных данных, показывающих схему передвижения Адлейба в день убийства 5 апреля с 16:00 по 21:00. Согласно данным прокурора и мобильного оператора, в это время обвиняемый находился в районе Маяка, а не в селе Гумиста, как он ранее заявлял.

"Однако я усомнился в этих данных, поскольку задался вопросом, может ли информация храниться у сотовой компании такое длительное время. Если быть точным, ответ на запрос от гособвинения датировался 31 октября 2018, а событие произошло 5 декабря 2017 года. Если быть точным, то с тех пор прошел 1 год и 7 месяцев. Я также отправил запрос на имя генерального директора сотовой компании с просьбой предоставить сведения о том, сколько времени храниться информация по номеру абонента, на что я получил ответ, что срок хранения данных установлен как 1 год. В таком случае, каким образом гособвинение представило нам сведения большей давности?", - отметил адвокат.

Однако сторона обвинения настаивала на достоверности этих данных, так как они были предоставлены официальным лицом компании, чье имя прокурор не сообщила.

По решению суда, новые данные сотовой компании по запросу защиты были приобщены к протоколу заседания.

К чему клонит защита

Защита не заявила новое ходатайство. В третий раз адвокат потребовал приобщить к протоколу копию справки об учете в психо-неврологическом диспансере Москвы потерпевшей Матосян Людмилы.

Обвинители объявили о невозможности приобщения справки к материалам дела. По словам прокурора Надарейшвили, запрос в диспансер был отправлен неуполномоченным лицом.

© Fotolia / Izzetugutmen Первое слово подсудимого и показания свидетеля: дело об убийстве в Гумисте

"Запрос был направлен защитником Хамаевым 3 февраля 2018 года, в то время как в июне 2017 года постановлением прокуратура Сухумского района он был отстранен от участия в данном деле, то есть на тот период времени он не имел право направлять какие-либо запросы. А также хотелось бы обратить внимание суда о том, что в Российской Федерации есть ряд законов о том, что информация о предоставлении сведений о состоянии здоровья человека, в том числе психологического является врачебной тайной", - пояснила прокурор.

Подобная информация, по его словам, может предоставляться лишь по личной просьбе лица и по запросу следственных органов, а также суда. Прокуроры также напомнили суду, что потерпевшая работала в этом медицинском учреждении и после перенесенного потрясения попросту могла обратиться за консультацией к коллегам.

"Мы прекрасно понимаем, к чему клонит защита. В данном ответе не указан точный диагноз и на вопросы вменяемости пациента может ответить только комплексная психолого – психиатрической экспертизы", - отметила Хазириши.

Брат убитого Рафика Чалокяна, Феликс Чалокян также подтвердил слова обвинения и заявил, что невестка не страдает психологическим заболеваниями.

"Если человек там работает, это не означает, что она умалишенная. Откуда вы взяли такие данные?", - обратился он к адвокату.

Но, по словам Каджая, защита не ставит перед собой цель дать оценку вменяемости потерпевшей.

© Sputnik Сария Кварацхелия Суд по делу об убийстве Чолакяна: подсудимый отказался от услуг нового адвоката

"Это оценка фактических обстоятельств, того, что она получала лечение. Эти справки предоставляются суду для того, чтобы была дана соответствующая оценка, но никак не определение вменяемости", - объяснил адвокат.

Несмотря на аргументы защиты, суд не принял к рассмотрению справку о психологическом состоянии потерпевшей.

"Суду была предоставлена копия справки, полученная путем мессенджера Whatsapp, и его происхождение не может быть проверено. На нем отсутствуют необходимые реквизиты, он слабо читается. Документ получен не процессуальным образом, и он не подлежит верификации", - заявил судья Роман Кварчия.

После оглашения решения судьи, обвиняемый Адлейба заявил о том, что суд действует в интересах обвинения, принципиально не принимая документы на рассмотрение.

"Мне нужно два дня и я ее (Людмилу Матосян – ред.) привезу сюда. Им (обвинению – ред.) не выгодно, чтобы она сюда приехала. Что это такое, ни один документ не принимается! Если я этого не сделаю, я не сын своего отца", - добавил он.

На этом ходатайства защиты не закончились, но слушание пришлось завершить, так как Адлейба почувствовал себя плохо, и в суд была вызвана скорая помощь. Следующее слушание назначено на 11 декабря.

Убийство Рафика Чолакяна и покушение на его жену Людмилу Матосян произошло 5 апреля 2017 года в селе Гумиста. Следствием установлено, что Рафик Чолакян был застрелен из пистолета "ТТ". Эдуард Адлейба был награжден министром обороны Абхазии пистолетом такой же системы. В марте 2017 года, следует из показаний подсудимого, оружие было украдено из его автомобиля.

По версии предварительного следствия, Эдуард Адлейба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 5 апреля 2017 года пришел в дом Рафика Чолакяна в селе Гумиста Сухумского района и в результате ссоры убил хозяина выстрелом из огнестрельного оружия. Чтобы скрыть преступление, пытался ударом по голове рукоятью пистолета убить супругу погибшего Людмилу Матосян.