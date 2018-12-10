Логуа о футболе в Абхазии: нужно заинтересовать молодое поколение

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Для повышения уровня развития футбола в Абхазии необходимо организовать постоянно действующую сборную республики, рассказал в интервью радио Sputnik тренер республиканской детско-юношеской школы игр Юрий Логуа.

По словам спортсмена, создание сборной и организация внутренних чемпионатов в Абхазии заинтересует молодое поколение и смотивирует его на развитие.

"Мы должны организовать схему так, чтобы молодые футболисты могли попадать в сборную Абхазии. Когда они увидят, что их сверстники участвуют в чемпионатах, самостоятельно зарабатывают и не зависят от родителей, то у них появится мотивация", - сказал Логуа.

После создания сборной Абхазии, команда должна будет проявить себя за границей, считает спортсмен.

"Возможно, нас и не примут в Чемпионаты России, но есть же и другие пути. К примеру, можно участвовать и в играх в Крыму, Нагорном Карабахе, Приднестровье, ДНР и ЛНР. Это будет связано с финансовыми затратами, но зато наш футбол будет расти", - добавил он.

Еще одна проблема абхазского футбола заключается в отсутствии спортивных баз и профессиональных тренеров в Абхазии.

"Но, не смотря на все эти проблемы, в стране есть молодые футболисты, которые проявляют себя в российских командах", - добавил Логуа.

В футболе Абхазия всегда славилась индивидуально стильными, тактически и технически грамотными игроками, добавил он.