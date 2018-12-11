Путь "заказан": кто может пользоваться Сухумской военной дорогой

Вопрос от команды российских автотуристов: планируем совместный тур по Кавказу от Каспийского до Черного моря. Поняли, что хорошо было бы посетить Страну души, а заодно сократить километраж. Вспомнили о существовании военно-сухумской дороги через Клухорский перевал.

В связи с этим у нас два вопроса: куда нам можно задать вопрос об актуальности состояния военно-сухумской дороги и возможности проезда по ней из России в Абхазию? Если необходимы какие-то согласования и разрешения, то каков порядок их получения?

Бадри Есиава, Sputnik: как рассказал глава Гулрыпшского района Аслан Барателия, через который пролегает Сухумская военная дорога к Клухорскому перевалу, эта участок дороги закрыт, и проезд по нему запрещен.

"Сухумской военной дорогой пользуются только абхазские и российские пограничники, военные и люди, которые проживают в тех местах. Туристам туда въезд запрещен. Служба Госбезопасности республики может выписать туда пропуск только в исключительных случаях. Более того, въезд на территорию Абхазии из России через эту спецзону невозможен из-за плохого состояния дороги", - рассказал Барателиа.

Он подчеркнул, что единственная автомобильная дорога, по которой можно попасть из России в Абхазию, пролегает через государственную границу по реке Псоу.

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