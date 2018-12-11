Абхазский экспорт цитрусовых показал четырехкратный рост

Согласно данным Министерства сельского хозяйства в 2018 году в Абхазии ожидается урожай цитрусовых до 30 тысяч тонн.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. По данным Государственного таможенного комитета на 9 декабря через границу на реке Псоу вывезено 11 тысяч 200 тонн цитрусовых. Об этом Sputnik рассказал помощник министра сельского хозяйства Теваз Ачба.

"Если сравнить с показателями прошлого года, то в 2017 году за тот же период было вывезено 2 тысячи 703 тонны цитрусовых", - подчеркнул он.

Он добавил, что согласно определению урожайности, которая было проведено сотрудниками сельского хозяйства, совместно с начальниками сельскохозяйственных управлений в районах, в 2018 году ожидается до 30 тысяч тонн.

"Это и государственный и частный сектора", - рассказал помощник министра сельского хозяйства Абхазии.

В 2017 году урожай цитрусовых в Абхазии составил 16 тысяч тонн. Одна из главных причин неурожая мандаринов — нашествие мраморного клопа. Несмотря на то, что крупные сельхозпредприятия смогли вовремя принять меры для борьбы с клопами, многие сельские жители упустили нужный момент для лечения деревьев.

Ранее на официальном сайте Южного таможенного управления сообщалось, что ежедневно из Республики Абхазия в Россию поступает до 700 тонн цитрусовых в сутки.

С 1 января 2019 года вступают в силу новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.

Ограничение по ввозу в страны ЕАЭС физическими лицами товаров для личного пользования наземными и водными видами транспорта составит 500 евро и (или) вес 25 килограмм.

Для товаров, перемещаемых воздушным транспортом, нормы останутся прежними – до 10000 евро и до 50 килограмм.

Если установленные значения будут превышены потребуется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм.