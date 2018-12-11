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Абхазская самбистка Ирэна Адлейба

Ирэна Адлейба завоевала путевку на первенство России по самбо

© Фото : Андрей Погосов
В Абхазии
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Первенство Южного федерального округа по самбо среди молодежи до 21 года проходил в Армавире с 6-9 декабря.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ирэна Адлейба выиграла золотую медаль в Первенстве Южного федерального округа по самбо, рассказал Sputnik тренер спортсменки Андрей Погосов.

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Абхазская самбистка выступала в весовой категории более +80 килограмм. Победив в турнире Ирэна Адлейба завоевала путевку на первенство России, которое пройдет в середине февраля 2019 года  в Перми.

"Ирэна провела два боя со спортсменками из Краснодарского края и в обоих одержала победу", - сказал тренер.

Самбо Ирэна Адлейба занимается около трех лет, ранее она была легкоатлеткой, метала ядро, однако позже решила проверить свои силы в другом виде спорта.

"Потом в ней что-то проснулось и она решила прийти к нам, где занимались ее подружки самбо и дзюдо. Она очень добросовестная девушка, хорошо тренируется, сейчас Ирэна поступила в АГУ на физкультурное отделение, хочет себя посветить спорту", - подчеркнул Андрей Погосов.

В турнире приняли участие 135 спортсменов из 8 команд  из Абхазии, Адыгеи, Крыма, Калмыкии, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей и города Севастополь.



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