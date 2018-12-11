Основные праздничные мероприятия к новому 2019 году в Пицунде пройдут 29 декабря.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадри Есиава. "Росэнергоатом" подарил Пицунде восьмиметровую елку к Новому году, рассказал корреспонденту Sputnik замглавы администрации Пицунды Аляс Айба во вторник 11 декабря.

""Росэнергоатом" передал администрации города Пицунда елку высотой восемь метров с игрушками и всеми элементами для оформления. Это елка больше чем та, что у нас была раньше примерно на три-четыре метра. Администрация города активно занимается подготовкой праздничных мероприятий", - сказал Айба.

Основные праздничные мероприятия к новому 2019 году в Пицунде пройдут 29 декабря. В преддверии Нового года в органном зале Пицундского храма пройдет концерт детских коллективов местной музыкальной школы в 12:00 и гала-концерт с подарками на "Курорте Пицунда" в 15:00.

"Росэнергоатом" входит в госкорпорацию "Росатом" и выступает как оператор российских атомных электростанций. Должность первого заместителя гендиректора "Росэнергоатома" занимает уроженец Абхазии Джумбер Ткебучава.

Российский концерн оказывает помощь Абхазии не в первый раз. В декабре 2017 года компания профинансировала постановку нового спектакля и приобретение оборудования для РУСДРАМа.