Жеребенка-хромоножку из Агудзеры поймали и отправили на лечение

Жеребенка с травмированной ногой пытались поймать в Абхазии больше месяца.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Жеребенок с поврежденной ногой пойман и доставлен в конно-спортивную школу в Ачадаре, рассказал корреспонденту Sputnik замначальника коммунальной службы Гулрыпшского района Рауль Харазия.

Он отметил, что спасательная операция была не из легких и даже опасной. На поимку жеребенка, которому пользователи соцсетей дали прозвище Тудисай, была брошена целая бригада сотрудников коммунальной службы.

"После того, как накинули веревку, к жеребенку поспешили другие лошади, которые пытались его отбить. Было небезопасно. Потом приехали девочки (сотрудницы спортшколы – ред.) и забрали его", - сказал Харазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спасенный жеребенок Тудисай

Вывозили Тудисая в багажнике минивена под присмотром инструктора конно-спортивной школы в Ачадаре Лиры Эмир-оглы, которая пыталась успокоить взволнованное животное. Тудисай все же собственной ногой разбил себе губу.

"У него нога сильно повреждена и копыто деформировано. Накормить сразу его не удалось, он отказывается, нервничает. Мы обработали и перевязали ногу, поставили обезболивающий укол", - рассказала Лира.

Тудисаю предстоит лечение в конно-спортивной школе "Леон". Как только он поправится и немного подрастет, он будет участвовать в занятиях верховой езды для детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спасенный жеребенок Тудисай

Больше месяца назад жительница поселка Дранда Юлия Гончарова увидела хромающего жеребенка, который бродил по улицам поселка Агудзера вместе со взрослыми лошадьми. Подойдя ближе, она обратила внимание, что нога животного травмирована и сильно распухла. Девушка попыталась найти хозяина, но сделать это ей не удалось.

Она разместила информацию в социальных сетях. Жеребенка прозвали Тудисаем. По словам Юлии, это имя переводится, как "свободный ветер".

На призыв о помощи откликнулось несколько человек, но поймать Тудисая так и не удавалось. Сложность была в том, что животное очень пугливое и никого к себе не подпускает. Кроме того, кобыла всячески его защищала от спасателей.