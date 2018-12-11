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Левард Барциц: жизнь абхазов всегда была тесно связана с горами

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Решение об учреждении Международного дня гор было принято на 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года, праздник ежегодно отмечается 11 декабря.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Для жителей Абхазии горы очень многое значат, так как история, язык, традиции тесно связаны именно с горами, сказал в интервью на радио Sputnik географ Левард Барциц.

Ауадхара.
© Sputnik Томас Тхайцук
Ауадхара: счастье не за горами, счастье - в горах!

"Абхазы - горцы. 78% территории Абхазии составляет горная местность. Традиционно люди охотятся в горах на разнообразную дичь. С горами была связана значительная часть жизнедеятельности", - добавил ученый.

Ученый напомнил о кодексе поведения, который соблюдают абхазы, находясь в горах. К примеру, находясь в горах нельзя ругаться, купаться в озерах, оголяться. Такое отношение свидетельствует об особой близости абхазов к горам и природе.

Жизнь в горной местности накладывает свой отпечаток на то, как абхазы ходят, ездят на коне и так далее, сказал он.

"Движения абхазов в танцах всегда резкие, как горные реки. Если сравнить, например, с танцами народов России, проживающих на равнинах, то мы заметим, что их движения медленные и размеренные", - добавил географ.

Живя в горах, абхазы носили одежду подходящую этой местности, говорит Левард Барциц.

"Например, бурка оберегала горца, так как она защищала его и от холода и от дождя", - сказал он.

И по сей день жители деревень в теплое время года отправляются в горы для того, чтобы пасти там свои стада. Через несколько месяцев люди возвращаются в свои дома с горным сыром, который они сделали за это время находясь на пастбищах.

"Я считаю, что детей нам нужно приобщать к горам. Если нам удастся это сделать, то это будет полезно для сохранения традиционного уклада жизни. Насколько мы отдаляемся от гор, настолько наши традиции страдают", - подчеркнул Барциц.

Решение об учреждении Международного дня гор было принято на 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года, праздник ежегодно отмечается 11 декабря.

Международный день гор призван привлечь внимание к проблемам развития горных регионов планеты и необходимости оказания помощи их населению. Горы занимают более одной четвертой поверхности суши, там живут почти 10 процентов населения земли.



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