Больницу в Ткуарчале ограбили: неизвестные унесли всю зарплату

Вооруженное ограбление произошло у центрального входа районной больницы Ткуарчала в 9:55 в среду 12 декабря.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Группа вооруженных людей в среду 12 декабря совершила нападение на бухгалтера Ткуарчалской районной больницы и забрала деньги для зарплаты сотрудников в размере 1 миллиона 280 тысяч рублей, сообщила корреспонденту Sputnik главврач больницы Лали Гаргулия.

"В 9:55 у въезда в больницу группа вооруженных людей в масках напала на машину, в которой находился бухгалтер. Она везла ноябрьскую зарплату сотрудникам больницы из банка. В эту сумму также входила зарплата работников здравпунктов 11-и сел района. Но мы никогда заранее не знаем, в какой день будет выдана зарплата, еще утром бухгалтер не знала, что ее выдадут сегодня", - объяснила главврач.

По словам Гаргулия, после нападения вооруженные лица скрылись. Руководство больницы обратилось с заявлением в милицию.

В пресс-службе МВД Абхазии рассказали, что правоохранительные органы проводят оперативную работу по розыску и задержанию преступников.