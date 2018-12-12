Залп "крупного калибра" из Абхазии: как работает мандариновый "прииск"

О том, как в Абхазии проходит "мандариновый сезон", и как республика намерена завалить предновогодний зарубежный рынок на радость любителям "оранжевого счастья", читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В гулрыпшском цитрусовом совхозе с широкой улыбкой и мандарином в руке нас встречает невысокий африканец. Видеть работника из Берега Слоновой Кости на плантациях – явление необычное, но местные уже привыкли.

© Sputnik Томас Тхайцук Абхазский экспорт цитрусовых показал четырехкратный рост

Абхазские мандарины очень сочные и сладкие, – с довольной улыбкой пережевывает фрукт Сери Битра Ангерну.

Сери в этом году впервые попал на сбор мандаринов в Абхазию. Сам он студент Воронежского университета. Про сбор узнал от друга, и вместе с сестрой Сюзанной решил приехать в Абхазию на заработки.

Студент из Кот-д’Ивуара в республике уже две недели. Ангерну в день зарабатывает от полутора до двух тысяч рублей, все зависит от того, сколько ящиков соберет за день. За один же ящик он получает 50 рублей.

Сбор мандаринов ему очень понравился. Такого количества цитрусовых он еще никогда в жизни не видел.

"Абхазия – рай мандариновый. В нашей стране тоже есть цитрусовые, но совсем чуть-чуть. Здесь для меня все новое. Постепенно привыкаю к сбору, набиваю руку", – добавляет он и аккуратно берет мандарин, секатором срезает плодоножку и бросает фрукт в ведро.

Сери Битра Ангерну с сестрой Сюзанной, в отличие от сноровистых работников из Абхазии, работают не спеша. Это объясняется тем, что занятие это для студентов из Кот-д’Ивуара диковинное.

© Sputnik Томас Тхайцук Сбор мандаринов в Абхазии

Единственное, что смущает Сери и Сюзанну – плохая погода, которая мешает работе. Но они не единственные в гулрыпшском цитрусовом совхозе, кто жалуется на дождь.

Война и море

"Если бы погода не помешала, то было бы хорошо. Урожай хороший, жалко, если из-за дождя испортится, влагой напитывается", – сетует Наталья Меденко, которая работает в одной бригаде с Сери Битра Ангерну.

Наталья в Абхазию приехала из Луганска еще в конце октября. Сначала работала у частников, затем перебралась в крупное цитрусовое хозяйство. Здесь она собирает мандарины уже второй сезон.

Впервые она прибыла в Абхазию еще в прошлом году. О работе узнала из материала Sputnik Абхазия и решила приехать на заработки. В Луганске же плохо с работой – сложно найти, да и платят мало.

"А у меня есть семья. Вынуждены где-то искать работу, – поясняет Наталья. – До войны я работала на металлургическом комбинате в Алчевске. Но потом ушла оттуда. Сейчас же зимой мы здесь собираем мандарины, летом в Гагре работаю в гостиничном доме. В Луганске же заработная плата в среднем пять тысяч. Жить на эти деньги невозможно. В день мы здесь не меньше тысячи рублей зарабатываем".

Сначала, как призналась Наталья, собирать мандарины было сложно. И попала она не на самый благоприятный для работы участок — с большими склонами и высокими деревьями. Неопытная женщина падала, получала синяки, царапины, но со временем научилась.

В целом жительница Луганска довольна работой на свежем воздухе. Да и в совхозе их хорошо приняли, обеспечили жильем.

"Поэтому мы всегда едем сюда с радостью, нас здесь всегда ждут. Жилье бесплатное. И, конечно, как не любить абхазские мандарины! – восклицает Меденко. – Это не турецкие и не испанские. Абхазские однозначно вкуснее! Вот, смотрите, руки до сих пор желтые. Мы каждый день едим их, но цитрусовые все равно не надоедают. В целом здесь интересно. Работаем на свежем воздухе, с видом на море и горы. Здесь сейчас тепло, птички поют, все зеленое, у нас же в Луганске снег, мороз. Но там ждут два взрослых сына, которые уже имеют свои семьи. Ждут, когда мама привезет абхазские мандарины".

Наталья собирается остаться в Абхазии до конца "мандаринового сезона". По ее словам, возможно, он растянется до января. Однако у хозяев плантации свои планы. По словам заведующего приемным пунктом совхоза Славика Анкваб, чтобы полностью собрать весь урожай нужно всего 10 солнечных дней.

"Золотой" стандарт

Собранные мандарины отправляют в приемный пункт, где их сортируют на крупнокалиберные и мелкокалиберные. Цитрусовые упаковывают в пластмассовые или картонные ящики.

© Sputnik / Илона Хварцкия Сбор урожая мандаринов в Гулрыпше

В этом году урожай получился высокого качества. Но, несмотря на это, мандарины понизились в цене. Если в прошлом году килограмм отборных стоил 40 рублей, то в этом году оптовая цена на них – 35 рублей. Среднекалиберные берут на три-пять рублей дешевле. Все зависит от того, как перекупщики договорятся с хозяевами. Стоит сказать, что у сельхозпредприятия есть свои постоянные покупатели. Они сами приезжают в совхоз.

"Люди, которые приезжают покупать, довольны качеством урожая. В основном процентов 80 мандарин крупные. Но в этом году мандарины стоят дешевле, чем в прошлом. Наверное, это связано с тем, что по всей республике урожая довольно много", – рассуждает Анкваб.

В совхозе "София" уже собрали около 400 тонн мандаринов. Все они отправляются в Россию. Если еще в прошлом году мандарины достались не всем из-за плохого урожая, то в этом году, Абхазия намерена буквально завалить предновогодний зарубежный рынок на радость любителям "оранжевого счастья". К праздничному столу россиян предприятие намерено отправить еще около 250 тонн цитрусовых.