Елка с эффектом: как Гудаута преобразится к Новому году

Празднование Нового года в Гудауте начнут 28 декабря детским хороводом на площади Ленина.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Новогодняя елка в Гудауте в этом году будет с сюрпризом, рассказала корреспонденту Sputnik дизайнер при Администрации Гудауты Кристина Гумба.

Елка в этом году новая. 12-метровое новогоднее дерево, как и в прошлом году, нарядят в парке имени Ленина. Елка будет непростая.

"По оформлению будет примерно то же самое, что и в прошлом году, но мы планируем использовать один эффект, о котором пока не будем говорить. Из игрушек что-то мы докупили. Саму территорию вокруг елки тоже украсим подсветками и гирляндами", – отметила Кристина Гумба.

Празднование Нового года в Гудауте начнут 28 декабря детским хороводом на площади Ленина.

"28 декабря в 14:00 будет новогодний хоровод для детей в парке Ленина у городской елки. Будут хоровод, различные игры, конкурсы и флешмоб. В общем, все праздничное. Также 29 декабря в 16:00 в Доме культуры планируется концерт с участием песенных и танцевальных ансамблей", – рассказали в Администрации Гудауты.

31 декабря на площади после полуночи будет праздничный фейерверк.