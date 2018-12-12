Пять глав одного ведомства: как создавалось Минэкономики Абхазии

Министерству экономики Абхазии исполнилось 25 лет. В честь этого события в Сухуме прошла научно-практическая конференция, в которой приняли участие не только руководители экономического блока Правительства, эксперты, специалисты и ученые, но и бывшие главы этого ведомства.

О том, как зарождалось Минэкономики Абхазии, с какими сложностями оно сталкивалось, какими воспоминаниями и надеждами на будущее поделились министры, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Первые шаги новой экономики

В день 25-летия со дня создания Министерства экономики Абхазии звучало много поздравительных речей. Каждый оратор не только желал успехов ведомству, но и подчеркивал стремления, достижения одного из самых молодых коллективов.

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Президент Рауль Хаджимба в своем поздравительном письме отметил, что Минэкономики, как в прошлом, так и в наши дни - одно из ключевых звеньев в системе государственного устройства.

"Несмотря на все сложности, неоспоримо то, что нам жизненно важно и необходимо наличие крепкой, самодостаточной национальной экономики, которая должна стать прочной основой нашего суверенитета", - написал президент.

Первый министр экономики Абхазии Даур Барганджия не смог присутствовать на встрече. Он направил поздравительное письмо, которое зачитал действующий глава экономического ведомства страны Адгур Ардзинба. Автор послания вспоминает, как все начиналось и это время, он назвал трудным, но интересным.

"25 лет назад, после окончания Отечественной войны народа Абхазии, после великой победы, было образовано новое правительство Абхазии и впервые создано Министерство экономики. Точнее, тогда оно называлось Министерство экономики и статистики. Это было и трудное, и очень интересное время, когда практически все приходилось начинать с нуля", - написал Барганджия.

В то время, на постсоветском пространстве только начинали зарождаться рыночные отношения, формировались новые институты, пишет первый министр экономики. Он вспоминает, как приходилось перетаскивать столы и стулья из верхних этажей, сгоревшего Совмина, в бывший корпус университета по улице Званба, выделенного для министерства.

Тогда впервые был составлен прогноз развития экономики Абхазии – на 1994 год. Статистические данные об экономических показателях и планах регионов республики добывались с большим трудом, особенно по Очамычрскому и Галскому районам. С опозданием, но все же удалось составить этот прогноз в мае 1993 года.

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Спустя год после победы, силами Минэкономики и сотрудников аппарата председателя Верховного Совета Абхазии Вадислава Ардзинба, была разработана и реализована налоговая реформа, действующая по сегодняшний день.

"До этого момента царила полная неразбериха, и формально действовали законы Советского союза, которые были не применимы в условиях рыночной экономики. Для примера могу напомнить, что в то время экспорт любых товаров облагался, как минимум, 13% пошлинами и сборами, а ставка налога на прибыль составляла 35%", - вспоминает первый министр.

Второй министр, Константин Тужба возглавлял экономическое ведомство республики дважды – с 1995 по 1997 годы и с 2003 по 2005 годы. Он в шутку попросил предоставить ему слова два раза, но в итоге уложился в одно выступление.

Тужба подчеркнул, что даже в те нелегкие времена актуальными были инвестиционные программы, с помощью которых хотели реанимировать местные предприятия.

"Даже было такое выражение среди нас: "Если встречаешься с потенциальным инвестором, у тебя в каждом кармане должно быть по одному бизнес плану". Но не все мы смогли тогда реализовать. Тем не менее, такие работы проводились", - поделился Тужба.

Он также подчеркнул вклад первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в создание системы пенсионного обеспечения граждан страны и потребительской корзины. Эти направления, добавил Тужба, сильно волновали главу государства, который был сторонником либерализации национальной экономики путем введения практики частной собственности в бизнесе. Это позволило передать в частные руки мелкие и средние объекты торговли и услуг.

© Фото: сайт Министерства Экономики Абхазии Константин Тужба и Давид Ирадян

И тогда, и сейчас остается актуальным вопрос криминальной ситуации в стране, считает Константин Тужба. Несмотря на то, что сегодня ситуация с этим полегче, уверен он, ущерб от криминала в стране несоизмерим с тем периодом.

Министр экономики Адгур Ардзинба согласился со старшим коллегой и сказал, что никакого развития государства не будет, если не решить проблему с преступностью. Но даже в этих условиях, добавил он, сотрудники экономического блока думают и работают над привлечением инвестиций.

Экономика в XXI веке

Заместитель руководителя Администрации президента Абхазии Адгур Лушба тоже занимал пост министра экономики в 1999 - 2002 годах. Он признался, что конечно же, не все действия и решения, принятые поначалу, были верными и приносили положительный результат, но методом проб и ошибок, экономику страны все же удалось продвинуть вперед.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что все предпринятые тогда усилия, были ненапрасными и что мы идем в правильном направлении. Дай Бог, чтобы текущие задачи, которые стоят перед Министерством экономики, были нацелены на большую результативность и эффективность", - пожелал юбилярам Лушба.

Экономика Абхазии растет, считает Руслан Ардзинба, который возглавлял ведомство с 2002 по 2003 годы. Обращаясь к студентам экономического факультета АГУ, присутствовавшим на конференции, он сказал, что экономика любой страны начинается с семьи. Если в социальных ячейках грамотно ведут, к примеру, собственное хозяйство, то это положительно отражается и на экономике республики в целом.

© Фото: сайт Министерства Экономики Абхазии Руслан Ардзинба и Адгур Лушба

Экономика – чувствительная и зависит от множества факторов, основные из которых даже не относятся к этой сфере, сказал в своем выступлении Давид Ирадян, который был министром экономики с 2011 по 2014 годы.

"Очень трудно развивать экономику в условиях довольно низкого уровня правопорядка. Поэтому, те меры, которые принимает министерство, в первую очередь, опосредованно – это и разработка законов, концепций. Очень много инициатив не только в сфере экономики, но и разработке налогового, таможенного, трудового законодательства. Я желаю Минэкономики, чтобы те проекты, которые оно создает, не только нормативных актов, но и различных концептуальных документов, в том числе и "25 шагов развития экономики Абхазии", находило воплощение в жизни", - пожелал Ирадян.

Завершая конференцию, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба поблагодарил всех присутствующих за то, что они нашли время и пришли поздравить коллектив.

Говоря о профессиональном празднике – "День экономиста", который учрежден президентом 12 декабря, Ардзинба подчеркнул, что в Абхазии конкурентоспособное экономическое сообщество, в этом он убедился во время своей преподавательской деятельности и в качестве руководителя ведомства.