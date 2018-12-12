Абхазия представила на Женевских дискуссиях новый документ по неприменению силы

Очередной 46-й раунд Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прошел 12 декабря.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские дипломаты предложили новый проект документа о неприменении силы, рассказал в интервью Sputnik заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба, подводя итоги 46-го раунда Женевских переговоров.

"Данный проект был роздан для ознакомления всем участникам, но к сожалению на этом раунде нам не удалось перейти к конкретному обсуждению пунктов данного заявления, так как некоторые из участников сослались на необходимость неспешного ознакомления с текстом документа", - сказал Тужба.

Было условлено, что работа в этом направлении продолжится на следующем раунде, сообщил дипломат.

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND МИД Абхазии: НАТО угрожает миру и стабильности на Южном Кавказе

"Традиционно, в повестке дня первой рабочей группы основное внимание уделяется вопросам связанным с безопасностью на местах, в частности речь идет о ситуации в Галском районе. А также, серьезное внимание было уделено вопросу согласования текста совместного устного заявления о неприменении силы", - добавил он.

По словам Ираклия Тужба, абхазская сторона оценивает ситуацию в Галском районе как стабильную и безопасную.

"При этом было заявлено о том, что участились случаи незаконного перехода и нарушения режима работы государственной границы со стороны Грузии. Участились случаи, когда граждане сопредельного государства осуществляют незаконный переход границы, в результате чего задерживаются пограничниками", - подчеркнул замглавы МИД Абхазии.

Кроме того, на переговорах абхазская сторона выразила серьезную озабоченность в связи с продолжающимся процессом наращивания военного потенциала Грузии, отметил Тужба.

"Речь идет об активном двустороннем сотрудничестве между США и Грузией а также в формате Грузия-НАТО. Хорошо известно, что в Грузии часто проходят военные учения под эгидой НАТО, в которых принимают участие большое количество воинских подразделений с применением боевой техники и авиации", - подчеркнул дипломат.

Более того, в рамках двустороннего сотрудничества с США, планируется модернизация военного аэродрома в Вазиани, на базе которого будет функционировать центр тактической подготовки воинских подразделений.

"Была затронута тема связанная с деятельностью биологической лаборатории в Лугара, деятельность которой также вызывает серьезную озабоченность абхазской стороны", - подчеркнул Ираклий Тужба.

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Абхазская сторона заявила о том, что действия Грузии по милитаризации угрожают миру и безопасности на Южном Кавказе.

Также абхазские дипломаты предоставили подробную информацию относительно социально-экономической ситуации в республике, свидетельствующие о том, что при помощи Российской Федерации продолжается активное восстановление и развитие инфраструктуры, разрушенной в ходе войны.

Следующий раунд Женевских переговоров намечен на 2-3 апреля 2019 года.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога для представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.