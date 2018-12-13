Рекордный межсезонный автотрафик зафиксирован на Псоу

Для оформления определенных транспортных средств, в частности грузовых и автобусов используются специализированные выделенные полосы.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Автомобильный трафик на российско-абхазской границе почти на четверть превысил показатели прошлого года и достиг ежесуточного максимума в 6300 транспортных средств, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В прошлом году в дни пиковых нагрузок трафик достигал 5500 автомобилей в сутки. Увеличение потока автомобилей в текущий период колеблется в районе 16%.

© Sputnik Томас Тхайцук Абхазский экспорт цитрусовых показал четырехкратный рост

Пассажирский поток незначительно вырос с тенденцией к увеличению. Сейчас ежесуточно российско-абхазскую границу в обе стороны пересекают порядка 22 тысяч граждан.

Традиционно наибольшая концентрация потоков отмечается в пиковые периоды утренних и вечерних часов. Учитывая данные обстоятельства сотрудники пограничного контроля максимально задействовали имеющуюся инфраструктуру и человеческий ресурс пункта пропуска. С целью быстрого и качественного обслуживания пересекающих границу граждан задействованы все кабины паспортного контроля.

При планировании зарубежной поездки гражданам рекомендуется учитывать, что в пункте пропуска на российско-абхазской границе наибольшая концентрация потоков наблюдается в утренние часы с 8:00 до 11:00, и в вечерние время с 16:00 до 19:00.