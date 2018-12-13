Ограниченный тираж романа в стихах Платона Бебиа представили в Sputnik

СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась презентация переизданного исторического романа в стихах Платона Бебиа "Ахаҳәраҳа" ("Каменная ноша").

Переиздание исторического романа в стихах стало возможным благодаря помощи Благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии". Посол доброй воли Тенгиз Тарба отметил, что организация проводит работу по поддержке и развитию абхазского языка и уже немало сделала в этом направлении.

"Как вы знаете, относительно недавно в Москве прошла презентация книги Алексея Гогуа. В целом поддержка и развитие абхазского языка - это одно из основных направлений движения "Послы доброй воли Абхазии", - сказал Тарба.

Он также рассказал и о других проектах, которые были реализованы движением.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация переизданного романа Платона Бебиа "Каменная ноша"

"Это создание абхазской клавиатуры, создание русско-абхазского словаря на платформах IOS и Android, также 10-й средней школе Сухума был подарен компьютерный лингафонный кабинет, мы поддержали в этой же школе олимпиаду по абхазскому языку и литературе. Как вы видите уже в этом году было реализовано очень много проектов направленных на развитие абхазского языка, и сегодня я рад присутствовать здесь на презентации книги Платона Бебиа", - подчеркнул он.

Дочь писателя Кама Бебиа рассказала о том, как отец работал над произведением, и какой теме посвящена работа на абхазском языке.

"При написании романа, папа каждый вечер выходил на балкон и смотрел на море, мне всегда казалось, что в этом что-то есть, но было неловко его спрашивать, зачем он это делает. В предисловии к роману написано, что его дед каждое утро встает и смотрит в море, затем его отец говорил о том, что каждый раз мы смотрим на море и ищем белый корабль который плывет из Турции в Абхазию с надеждой на то, что в нем есть абхаз, который возвращается на родину", - сказала Кама Бебиа.

Исторический роман рассказывает об одной из самых трагичных страниц истории Абхазии – о махаджирстве, отметила дочь писателя.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кама Бебиа

"Это та ноша, которую вынашивал мой отец и хотел передать поколениям и написал этот роман", - сказала она. Исторический роман "Ахаҳәраҳа" ("Каменная ноша") был впервые издан в 2013 году, автор работал над произведением пять лет.

Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу заметил, что название произведения "Каменная ноша" уже говорит о той тяжести, которую испытал абхазский народ в разные исторические периоды.

"Это тяжесть в сердце, в душе, о том, что происходило в Абхазии во второй половине XIX века и во всем XX веке. Конечно здесь не только судьба Абхазии, но и судьба народа, через какие перипетии он прошел. Для автора, я думаю, это эпическое произведение, это память, которая никогда не будет забываться", - подчеркнул Абхазоу.

Председатель Союза писателей Абхазии отметил, что собирал материалы для написания исторического романа в стихах около 30 лет.

"Для читателя он нашел такую форму, чтобы читателю было удобно, он описывает исторические периоды в разных разделах", - сказал он.

Дочь автора Кама Бебиа сообщила, что произведение издано тиражом в сто экземпляров, и желающие прочесть роман уже с завтрашнего дня смогут это сделать в библиотеках республики.

Платон Бебиа родился 1935 году в селе Кутол, Очамчырского района. В 1954 году поступил в Сухумский государственный педагогический институт, который окончил в 1959 году. В 1965-1968 годах учился в Московском литературном институте им. А. М. Горького. Печатается с 1952 года.

Среди изданных книг автора: "Волны", (1959 г.), "Лирика" (1961 г.), "Голуби" (1966 г.), "Спящая река" (1981г.), "Радуга" (1982 г.), "И катится золотая арба", (1989 г.) "Избранные сочинения в 4-х томах" (1995-2002 г.), "Недопетая песня отцов. Повести" (2008 г.).