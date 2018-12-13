"В серебре": как Ткуарчал встретит Новый год

СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Главным событием новогодних праздников в Ткуарчале станет праздничный концерт, который состоится в здании Дома культуры 22 декабря, рассказала корреспонденту Sputnik начальник отдела культуры при администрации города Рита Ажиба.

"В концерте примут участие все звезды абхазской эстрады, творческие и хореографические коллективы. Более того, он будет транслироваться по Абхазскому телевидению в новогоднюю ночь, у нас будет профессиональный свет и звук. Мы уже приступили к подготовке и ожидаем множество гостей", - рассказала она.

27 декабря в 12:00 во Дворце культуры со спектаклем для детей выступят приглашенные из столицы аниматоры, а вечером состоится Новогодний огонек с участием местных творческих коллективов. В том же месте 29 и 30 декабря в 17:00 пройдет новогодний карнавал для местных жителей.

Главная елка в этом году по традиции будет установлена перед Дворцом культуры. В этот раз администрация решила украсить ее серебряными шарами, красными и золотистыми бантами.

"Елка искусственная, она у нас уже несколько лет, но в хорошем состоянии. Мы решили использовать ее и в этом году, менять ее пока не стоит. А также у елки будут постоянно работать Дед Мороз и Снегурочка, и у людей будет возможность с ними сфотографироваться", - объяснила Ажиба.

Улицы Ткуарчала будут украшены светящимися гирляндами и праздничными баннерами. 31 декабря после полуночи на площади у Дома культуры будет праздничный фейерверк.