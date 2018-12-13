Поднять выплаты: увеличится ли бюджет пенсионного фонда Абхазии

На заседании Парламента Абхазии 6 декабря член Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии, и делам СМИ парламента Леонид Чамагуа выступил с предложением увеличить бюджет Пенсионного фонда.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Инициатива депутата

На заседании Парламента Абхазии 6 декабря в первом чтении приняли бюджет на 2019 год. В ходе обсуждения бюджета депутат Леонид Чамагуа предложил увеличить выплаты отдельным категориям, которые получают только абхазскую пенсию. Парламентарий в частности просил рассмотреть возможность повышения пенсии инвалидам детства.

На данный момент детям по инвалидности до 16 лет выплачивают 2 тысячи рублей в месяц, после 16 лет, инвалиды I группы получают 1500 рублей – II группы 1300 рублей. В случае если они получают только абхазскую пенсию, Пенсионный фонд доплачивает 500 рублей.

У Алисы Гвилава трое детей, одному из них 14 лет, и он страдает ДЦП – церебральным параличом. Она рассказывает, что ухаживать за ребенком очень сложно, так как постоянно нужно обращаться в лечебницы, покупать медикаменты.

"Нам приходится постоянно ездить в больницы, пенсию по инвалидности от государства мы получаем в 2 тысячи рублей, плюс к концу года добавляют 500 рублей", - рассказала она.

Мать инвалида детства отметила, что на эту сумму можно купить только два препарата, или просто один раз сходить в больницу.

© Fotolia / Peter Atkins Сомнительные расходы: почему инвалидам Абхазии нужно "расстаться"

"Бывает, что мы бегаем по больницам два месяца подряд, тогда сумма потраченных денег может составлять около 40 тысяч рублей. Бывает, что у нас месяц затишье, но за год, если даже не выезжать за пределы республики, мы тратим около 150 тысяч рублей", - говорит Алиса Гвилава.

Любое увеличение пенсии поможет в поддержании здоровья их ребенка, отмечает она.

"Если даже на тысячу рублей добавят, это уже хорошо, так как можно будет купить больше лекарств, это поддержка для детей и их родителей", - отметила Гвилава.

Доплату в тысячу рублей к базовой пенсии в 500 рублей получают пенсионеры по возрасту.

Алла Чанба получает абхазскую пенсию, по ее словам за ней она ходит не ежемесячно, так как сумма очень маленькая.

"Я не снимала пенсию с апреля этого года, я уже восемь лет получаю пенсию. Сумма конечно очень маленькая, бывает, что мне не хватает 25 тысяч рублей на то, чтобы купить лекарства. Из-за своей болезни я не смогла сделать российское гражданство", - говорит пенсионерка.

Другая пенсионерка Алачка Хашба также получает только абхазскую пенсию. По ее признанию, она не смогла своевременно сделать российское гражданство. Алачка Хашба относится к категории семьи погибшего в Отечественной войне Абхазии, и ей выплачивают 5500 рублей в месяц.

"Этих денег иногда не хватает даже на лекарства, не говоря уже о чем-то другом. Есть препараты, которые стоят более одной тысячи", - говорит она.

Ее супруг получает российскую пенсию и выплаты по инвалидности, если бы не это, прожить только на абхазскую пенсию было бы нельзя, заметила Хагба. При этом она добавила, что есть пенсионеры, которые получают только 1500 рублей в месяц (по старости – ред.) и им давно нужно поднять пенсии.

Нужно поднять

Рассказывая о своей инициативе в интервью Sputnik, депутат Леонид Чамагуа заметил, что Республиканский бюджет 2019 года принят в первом чтении, но между первым и вторым чтением в него можно вносить изменения.

"Поэтому я поднял вопрос на сессии Парламента, где был и руководитель пенсионного фонда. Хочу вам напомнить, что два года назад людям, получающим только абхазскую пенсию, стали доплачивать. Есть категории получающие 1300, 1500 рублей и так далее", - рассказал он.

Содержать больных детей очень сложно, лекарства дорогостоящие, а с каждым годом цены только увеличиваются. На ту сумму которая предоставляется сейчас сделать это невозможно, говорит парламентарий.

На сегодня только абхазскую пенсию получают девять категорий, это 8552 человека.

© Sputnik Амра Амичба Пенсионное расслоение: как "возрастные" выплаты устроены в Абхазии

"Я думаю, что на повышение пенсий потребуется около 25-30 миллионов рублей в год, а по инвалидам детства сумма нужна еще меньше. Мы всегда говорим о том, что пенсии нужно повышать, есть категории, которые получают и 300, и 500 рублей в месяц", - отметил парламентарий.

Депутат считает, что пенсии нужно поднимать до 3-4 тысяч рублей, но перед этим необходимо, узнать есть ли деньги в бюджете для этого повышения.

"Было бы хорошо, если бы в этом году мы смогли добавить 500-1000 рублей к пенсиям", - подчеркнул Чамагуа.

Чтобы решить вопрос о повышении абхазской пенсии, необходимо кропотливо поработать с участием министерства финансов республики, говорит депутат.

"Несмотря на непростое финансовое положение в стране, нужно помочь пенсионерам, так как у них нет средств для существования, они не получают российскую пенсию. Я считаю, что мы должны изыскать средства на повышение пенсий", - сказал Леонид Чамагуа.

Вопрос о повышении пенсий как социальных, так и пенсий по возрасту, жизненно важен, так как положение людей постепенно ухудшается, считает парламентарий.

© Sputnik / Томас Тхайцук Когония: до социального равенства и справедливости в Абхазии далеко

Парламент обсудит

"Конечно, трудно сделать так, чтобы все получали пенсии и зарплаты на достаточно высоком уровне, но есть социально незащищенные категории, с которых нужно начинать повышение выплат. Я думаю, что правительство понимает это, другое дело хватит ли средств. Этот вопрос нужно выяснять", - отмечает Чамагуа.

Председатель Комитета Народного Собрания – Парламента Абхазии по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр отметила, что депутаты будут работать над поиском денежных средств на увеличение бюджета Пенсионного фонда.

"В ближайшее время мы будем обсуждать этот вопрос, потому, что прозвучало предложение и оставить его без обсуждения невозможно. Но в том виде, в котором нам представлен бюджет, невозможно изыскать денежные средства, так как в бюджете государства нет таких денег", - говорит Смыр.

Проводя анализ бюджета 2018 года, депутат отмечает, что будут проседание по определенным статьям дохода.

"Мы можем сказать, что давайте поднимать, но надо четко понимать, где мы возьмем необходимые денежные средства. Но при этом можно говорить об открытых возможностях и резервах, это вопрос будущих обсуждений. Ближе к обсуждению бюджета, во втором чтении, мы пригласим министра по налогам и сборам, председателя государственного таможенного комитета, вот где можно изыскать скрытые резервы, мы будем с ними общаться", - отметила депутат.

Если дополнительные средства будут найдены, то вполне возможно, что вопрос увеличения бюджета Пенсионного фонда будет решен положительно, подчеркнула Натали Смыр.

Будет ли повышение

Руководитель Пенсионного фонда республики Денис Гулария в интервью Sputnik рассказал, что к инициативе депутата Парламента Леонида Чамагуа он относится положительно.

© Sputnik Томас Тхайцук Индексация российских пенсий в Абхазии: как и везде

"Но могу сказать, что в бюджете Пенсионного фонда на 2019 год повышение пенсий каким-либо категориям к сожалению не предусмотрено, все остается на уровне 2018 года. Если будет дотация из Республиканского бюджета Пенсионному фонду, тогда можно было бы думать о повышении пенсий тем или иным категориям", - подчеркнул руководитель ведомства.

Увеличение выплат пенсионерам за счет средств Пенсионного фонда невозможно, отмечает Гулария.

"Бюджет на 2019 год мы готовили по цифрам, которые были предоставлены министерством финансов на фонд заработной платы бюджетников, также по индикативному плану фонда заработной платы всех других организаций, за счет которых формируется поступление страховых взносов в Пенсионный фонд. К сожалению, эти цифры не позволяют нам думать об увеличении пенсий тем или иным категориям", - подчеркнул он.

На стадии разработки бюджета на 2019 год, Пенсионный фонд и Министерство труда и социального обеспечения предложили Кабинету министров увеличить пенсии некоторым категориям, рассказал Гулария.

Среди пенсионеров, получающих только абхазскую по возрасту, более 4 тысяч человек.

"Наши пенсионеры, которые относятся к этой категории, обращаются в отдел социального обеспечения, пишут заявление о том, что они не являются получателями пенсии иного государства и могут претендовать на получение доплаты в 1000 рублей. Большинство граждан уже обратилось и отдел социального обеспечения, который ежемесячно формирует расчет заявки, они поступают к нам, а мы их финансируем", - рассказал Гулария.

Кроме того, руководитель Пенсионного фонда республики заметил, что если в результате совместной работы с депутатами Парламента и Минфином будет понимание того, что можно повысить выплаты некоторым категориям пенсионеров, то увеличение бюджета может состояться.

Как сообщил Денис Гулария, на 2019 год бюджет Пенсионного фонда республики составляет более 861 миллионов рублей, всего ведомство выплачивает пенсии по 39 категориям.

Доплату в тысячу рублей к базовой пенсии в 500 рублей получают пенсионеры по возрасту, получающие выплаты за выслугу лет, круглые сироты, инвалиды труда, инвалиды всех групп.

Гулария: бюджет Пенсионного фонда Абхазии подрос, но выплаты останутся прежними>>

Доплата в 850 рублей предоставляется получателям социальной пенсии и пенсии по инвалидности. 700 рублей доплачивают людям, потерявшим кормильца.