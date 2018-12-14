Новогодний "залп": как не испортить праздник себе и другим

О том, какую пиротехнику использовали дети в Абхазии после войны, какой выбор петард есть сегодня и каких мер безопасности следует придерживаться при использовании пиротехники, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Праздник с "огоньком"

Новый год всегда встречают громко и со "спецэффектами", но не всегда взрывают именно петарды. К примеру, Сергей Демьянов из Сухума в детстве взрывал строительные патроны на костре.

"Когда я был маленький, петарды были не так популярны. Мы бросали в костер строительные патроны. Однажды один не сразу взорвался. Тот, кто первый вышел посмотреть в чем дело, получил патроном в лоб. Жив. Просто шишка", - говорит он.

Сергей Демьянов считает, что дети всегда найдут что взорвать, и что современные петарды куда безопаснее, чем те "взрывчатки", которые они использовали в детстве.

Сейчас, нет необходимости бросать патроны в костер, есть большой выбор пиротехники, которую можно купить. В тоже время не все правильно ею пользуются.

Несмотря на то, что до новогодних праздников остается всего две недели, в Сухуме пиротехнику продают всего в нескольких местах. Удивительно, но даже на столичном рынке не встретить цыган, которые обычно в это время года предлагали петарды на любой вкус. Продавцы успокаивают и говорят, что пиротехнику будут продавать ближе к Новому году.

Только в двух торговых точках столицы нам удалось найти петарды в продаже. Как призналась продавец, пока ажиотажа нет, но ближе к Новому году спрос ожидается высокий.

Ни один Новый год не проходит без того, чтобы в больницу не попал любитель пиротехники с "праздничной" травмой.

"Как правило, это ранение рук и кистей различной тяжести, это зависит от заряда петарды. Бывают ожоги не только рук, но и остальных частей тела, встречаются разрывы тканей и так далее", - рассказал заместитель главного врача Центральной республиканской больницы Георгий Воуба.

Неправильное использование пиротехники может лишить зрения и конечностей, предупредил врач. Чаще страдают дети, подчеркнул Воуба.

"Петарды попадаются некачественные, способные самостоятельно взорваться или взорваться раньше времени, еще в руках", - заметил он.

Кроме того, нередки случаи, когда дети из озорства могут подложить в карман друг другу зажженную петарду.

"Неправильное использование пиротехники может привести к смертельному исходу, в Абхазии, к счастью, таких случаев не было, но теоретически это возможно", - подчеркнул врач.

Как предостеречься

Заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора МЧС по городу Сухум и Сухумскому району Аркадий Аршба сказал, что перед использованием пиротехники необходимо ознакомиться с инструкцией, которая должна быть на каждом изделии.

"Использовать пиротехнику нужно строго в соответствии с инструкцией, для того, чтобы избежать несчастных случаев и пожаров", - заметил он.

По словам специалиста, использование петард должно строго соответствовать правилам, взрывать их можно исключительно вне помещений, так как есть риск возникновения пожаров.

"Если петарды используют дети, то это должно происходить под строгим контролем старших", - рассказал Аршба.

Специалист отметил, что отдел государственного пожарного надзора будет проводить проверки в каких условиях будут реализовывать пиротехническую продукцию.

"Учитывая то, что пиротехнические изделия должны храниться в определенных условиях, соответственно будут предъявляться определенные требования по пожарной безопасности к этим помещениям", - говорит он.

© Sputnik / Николай Хижняк Пиротехника не игрушка: в Абхазии готовятся к "взрывному" периоду

Ежегодно, отдел пожарного надзора пишет письма в адрес сухумского Центрального рынка и в другие пункты продаж пиротехники о соблюдении правил пожарной безопасности.

"Пиротехнические изделия делятся на пять классов, первые три класса – это те, которые могут использоваться не специалистами. А пиротехнические изделия 4 и 5 классов должны устанавливать и использовать только специалисты", - объяснил Аркадий Аршба.

При реализации пиротехники первых трех классов площадь торгового зала должна быть не менее 25 квадратных метров.

"Обязательно должны присутствовать первичные средства пожаротушения, желательно, чтобы в этом помещении было установлена пожарная сигнализация. Должна быть инструкция при случае возникновения пожара", - отметил специалист.

В основном продажа пиротехники происходит на Центральном рынке Сухума, сообщил он. Аркадий Аршба заметил, что отдел пожарного надзора обратил внимание на реализацию цыганами пиротехники, которые в основном реализуют петарды на улице.

"Пусть хотя бы им выделят места и проконтролируют правильную продажу этих изделий", - подчеркнул он.

Не праздничные воспоминания

Наверняка многие люди могут поделиться своими воспоминаниями, связанными с пиротехникой и не всегда они веселые и забавные. Одну из них рассказала жительница Сухума Рада.

Случай произошел во время войны, на Старый Новый год. Отец Рады решил порадовать своих детей и привез с Гудауты петарды.

"Папа провел праздничный обряд, а после решил пустить салют. Перед нашим домом стояла груша, и он перед ней воткнул в землю эту петарду, вместо того, чтобы пустить залп в небо. Петарда взорвалась, а осколок попал мне в ногу", - вспоминает она.

Раде до сих пор снится момент, как закричала ее мама, когда она упала в обморок от потери крови. Зима 1993 года выдалась суровой, лежал снег, света не было, вызвать помощь было не просто.

Во время войны бойцы абхазской армии вытряхивали из петард порох, засыпали внутрь взрывчатые вещества и использовали для военных целей. Именно такая петарда и стала причиной несчастного случая в жизни Рады.

"Это была петарда, которая должна была пускать разноцветные круги и звездочки со свистом, но вместо этого она просто взорвалась", - вспоминает девушка.

Она признается, что с тех пор она панически боится салютов, а в ее семье с тех пор на Новый год не взрывают петарды.