Карты, деньги и безнал: ткуарчалская больница вынесла свой урок из ограбления

Группа вооруженных людей в среду 12 декабря совершила нападение на бухгалтера Ткуарчалской районной больницы и забрала деньги для зарплаты сотрудников в размере 1 миллиона 280 тысяч рублей.

О том, почему бухгалтер перевозил деньги без охраны, кто компенсирует медработникам зарплату и как госслужащим обезопасить себя от грабителей, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Вооруженное ограбление бухгалтера Ткуарчалской больницы вызвало много вопросов в абхазском обществе. Во-первых, людей интересовало, почему бухгалтер в сумочке, на личной машине и без охраны перевозила крупную сумму, а во-вторых, сколько получают медработники в Ткуарчале – смутил размер украденных денег.

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Как выяснилось, один миллион 280 тысяч рублей – зарплата ткуарчалских медиков за ноябрь – не такая уж и большая сумма. В ткуарчалской больнице 214 штатных единицы, физически работают 143 человека, кто-то на полставки, а кто-то и на двух.

"И в общем, если мы один миллион 280 тысяч рублей разделим на 214 единиц, то получается в среднем по шесть тысяч рублей. Медсестры высшей категории получают пять тысяч 500 рублей, доктора вместе с дежурствами – семь тысяч 300 рублей. Поэтому пусть эта сумма никого не смущает. У нас зарплаты получают работники здравпунктов еще 11 сел", – объяснила главврач больницы Лали Гаргулия.

По ее словам, пока из-за того, что медработники не перешли на карточную систему, бухгалтеру приходится самой доставлять зарплату из отделения "Сбербанка".

"Мы находимся на стадии реконструкции, поэтому кабинет бухгалтера располагается в здании администрации. И вы представьте, что 143 человека придут получать зарплату в здание администрации. Это тоже создавало определенные неудобства. Поэтому все эти годы зарплату выплачивали таким образом. Мы даже не предполагали, что на расстоянии пяти минут езды может быть такое. От "Сбербанка" до больницы на оживленной улице, ведутся строительные работы. Просто об этом даже не могли и подумать", – добавила Гаргулия.

Карта преткновения

Еще в середине 2018 года в Ткуарчале госслужащим объявили о переходе на карточную систему получения зарплаты. Но этого не случилось – у одних были проблемы с паспортами, а другие просто не захотели перейти на новую систему из-за больших очередей у единственного на весь район банкомата.

"Первое, из 143 сотрудников только 42 человека в наличии имели новые паспорта. Без паспорта карточки они никак не могли получать. Второе, у нас в районе один банкомат, и когда сотрудники увидели, как пенсионеры получают деньги, то категорически не хотели и не стремились начать получать зарплату на карту. По всему району один банкомат, что создает неудобства. И когда все идут снимать зарплату или пенсию, получаются большие очереди. Людям приходится под дождем или солнцем стоять. Некоторые падают в обмороки, потом поступают к нам в приемный покой", – рассказала главврач.

Но после инцидента с ограблением, медработники все же решили перейти на банковский "пластик". По словам Лали Гаргулия, другого способа себя обезопасить в больнице просто не видят.

Председатель "Сбербанка" Абхазии Роберт Агрба не видит никаких препятствий для этого, нужно только соглашение с больницей.

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"Потом мы уже на каждого работника будем заводить карточки. Процедура занимает месяц. Затем они спокойно могут обслуживаться у нас в банке", – объяснил он.

Вопрос с очередями тоже решится к следующему году. Планируют установить дополнительные терминалы во всех районах.

"В следующем году не только в Ткуарчале, но и по всей Абхазии хотим увеличить наличие банкоматов. Люди мучаются, стоят в очередях к банкоматам, мы хотим эту напряженность снять. Если мы найдем банкоматы по приемлемой цене, то и количество их будет больше. Если для нас дорого будут обходиться, то по паре банкоматов в каждом районе мы должны запустить", – заверил Агрба.

Председатель "Сбербанка" добавил, что обналичить деньги можно не только в банкомате, но и в пост-терминалах внутри отделения банка.

Ущерб же медработникам, по словам главы Ткуарчала Аиды Чачхалия, компенсируют из республиканского бюджета.

"К сожалению, компенсировать заработную плату район не может. Ткуарчал получает зарплаты за счет дотации. Своими средствами мы не можем возместить этот ущерб", - сказала она.

При этом глава района добавила, что Минфин занимается этим вопросом и до конца месяца медики получат свои зарплаты и за ноябрь, и за декабрь.