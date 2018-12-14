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Рица, архивное фото

Снег выпал на Рице: играть в снежки пока нельзя

© Фото: Instagram/anrik_gid_abhazia
В Абхазии
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Первый снег на Рице выпал в ночь на 14 декабря, на данный момент он достиг около 10 сантиметров.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Первый снег выпал на Рице в ночь на пятницу 14 декабря, сообщил корреспонденту Sputnik работник Сталинской дачи Сенат Анкваб.

По его словам, снег начал падать ночью, но едва покрыл землю, дорогу не замело.

"Играть в снежки пока невозможно. Снега не так много. Всего сантиметров десять. В тоже время сейчас на Рице людей мало. А вот позже, когда снега будет много, пойдет поток людей", – добавил Анкваб.

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Публикация от ⛰𝔸𝕦𝕒𝕕𝕜𝕙𝕒𝕣𝕒⛰[𝟙𝟘𝕜]🔝 (@_auadkhara_)

В прошлом году снег на Рице выпал в конце октября.



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