Снег выпал на Рице: играть в снежки пока нельзя

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Первый снег выпал на Рице в ночь на пятницу 14 декабря, сообщил корреспонденту Sputnik работник Сталинской дачи Сенат Анкваб.
По его словам, снег начал падать ночью, но едва покрыл землю, дорогу не замело.
"Играть в снежки пока невозможно. Снега не так много. Всего сантиметров десять. В тоже время сейчас на Рице людей мало. А вот позже, когда снега будет много, пойдет поток людей", – добавил Анкваб.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В прошлом году снег на Рице выпал в конце октября.