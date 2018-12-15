"Сшить" Новый год: безопасные игрушки от абхазского дизайнера

Графический дизайнер Екатерина Луценко создает необычные хенмейд игрушки к Новому году. Корреспондент Sputnik Асмат Цвижба взяла у нее мастер-класс и узнала, как "сшить" праздничное настроение из подручных средств.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Дизайнер Екатерина Луценко утверждает, создание елочных игрушек из ткани не профессия, а хобби. Идея шить игрушки у нее впервые появилась пять лет назад.

"Тогда меня пригласили участвовать в "Арт-маркете" в Сухуме. Первый год я представила елки из шишек, затем самодельные шкатулки и уже в последующие годы делала мягкие игрушки", - рассказывает она.

Главное преимущество мягких игрушек – безопасность. Дети не смогут ими пораниться или испортить. Игрушки сделаны из натуральных тканей и не потускнеют со временем.

"Еще одно преимущество, что для создания таких игрушек можно использовать подручные средства. Бабушкино кружево, старые рубашки мужа, залежавшиеся пуговицы. Словом, все, на что хватит фантазии", - объяснила Екатерина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дизайнер Екатерина Луценко

Птичка на ели

От теории переходим к практике. С дизайнером мы решили совместно создать новогоднюю птичку. Для начала создаем "тело игрушки", из плотного картона вырезаем форму, по ней выкраиваем ткань.

"Затем разворачиваем ткань на изнанку и строчим ее на машинке. Если нет машинки, можно и вручную. Просто на это уйдет больше времени. Желательно также оставить маленькие надрезы на частях, на которых есть сгиб, чтобы при выворачивании форма получилась аккуратная", - рассказывает дизайнер.

Выворачиваем "тело" птички и наполняем ее "душой". Идеально для этого подходит синтепон, но можно использовать вату или холлофайбер.

"А можно подойти к делу более оригинально и наполнить их какими-то ароматическими сухоцветами, к примеру лавандой, которая надолго оставит запах свежести в доме, а, кроме того, успокаивает", - добавила Екатерина.

Приступаем к декорированию. На этом этапе можно дать свободу фантазии, для декора подойдут любые подручные средства: ленты, бусинки, пуговицы, жемчуг или стразы. Нашей птичке мы "подарили" сердце из ткани.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодние игрушки Екатерины Луценко

"Ну и в конце, с помощью горячего клея, сажаем птичку на прищепку, чтобы можно было прикрепить ее к ветке елки. Прищепки обычные хозяйственные, купила их на рынке и покрасила акриловыми красками. Можно прикрепить к птичке и ленточку, но это лучше сделать на начальном этапе", - добавила дизайнер.

Птичка от Sputnik готова. На весь процесс нам понадобилось не больше 30 минут. По словам Екатерины, это один из самых популярных заказов среди покупателей перед Новым годом, но в ассортименте есть и другие игрушки – мягкие сердца, домики и традиционные шары.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодние игрушки Екатерины Луценко

Уникальный хендмейд

С собой Екатерина принесла не только мягких птичек. Дизайнер также работает с гипсом. Признается, сделать гипсовые игрушки в домашних условиях сложнее, с первого раза получится не у каждого. Процесс сильно напоминает приготовление выпечки.

"Купить самозастывающую массу из гипса можно в обычных канцелярских магазинах. Ее можно раскатать скалкой и уже по формочкам вырезать игрушки. Застывает она примерно за день", - рассказала дизайнер.

Раскрасить игрушки можно акриловыми красками или баллончиком. А самые смелые могут попробовать технику декупажа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодние игрушки Екатерины Луценко

"Для этого я вначале распечатала картинку, потом немного сжала и помяла ее, покрыла лаком , а уже потом блестками. Они также пользуются популярностью. Каждый год я пытаюсь делать что-то новое, чтобы каждый нашел для себя что-то по душе", - добавила Екатерина.

По словам дизайнера, за пять лет ее работы хендмейд в Абхазии стал набирать обороты и популярность среди людей, несмотря на то что самодельные игрушки порой стоят дороже обычных. С другой стороны, каждый хочет отличиться уникальностью и похвастаться перед друзьями, отметила Луценко.