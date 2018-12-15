В ожидании чуда: о чем просят подопечные "Киараза" у Деда Мороза

Третий год подряд благотворительная организация "Киараз" запускает акцию "Подари чудо", в рамках которой каждый желающий может взять письмо, написанное детьми из малообеспеченных семей Деду Морозу, и исполнить их желания.

О том, что просит детвора, какие самые необычные у них пожелания и как они ждут "чуда", читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Список подарков

В офисе благотворительной общественной организации "Киараз" предновогодняя суета. В режиме нон-стоп к ним поступают письма от подопечных, адресованные Деду Морозу. Дети все еще в него верят и просьбы их во многом похожи. В первых двух посланиях, которые корреспонденты Sputnik вытянули из большой коробки, в которой лежало не меньше двухсот писем, дети просили подарить им спортивные костюмы. Как выяснилось позже, это не было совпадением.

По словам директора благотворительной организации Каммы Гопия, в преддверии праздника девочки обычно просят кукол, а мальчики пистолеты. В нашем случае пожелания оказались более практичными.

"К нам уже поступило около 500 писем. В этом году много детей из малообеспеченных детей просят спортивные костюмы, разную одежду и обувь", - рассказала Гопия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Письма деду морозу подопечных БОО "Киараз"

Большинство детей подошли к этому делу творчески. Они не просто написали письмо Деду Морозу, но и собственными руками сделали яркие конверты. При этом не забыли поздравить дедушку с предстоящим праздником и посвятить ему теплые слова.

Девятилетний Темур пишет, что сдержал свое слово, и весь год хорошо себя вел. На праздник он попросил подарок для себя – набор машинок, а для младшей сестренки куклу. Были письма и от целых семейств.

"Здравствуй, Дедушка Мороз. Пишет тебе семья Узун Якуб-оглы. Нас пять братьев и четыре сестры. Мы все очень благодарны тебе за подарки в прошлом году и весь год мы помним твои наставления. Вели себя хорошо, как дома, так и в школе", - написали дети и попросили два телефона, три MP3 плеера, радиоуправляемую машину. Для самых младших ничего не попросили, так как они еще маленькие. Видимо, положились на выбор Деда Мороза.

© Sputnik / Томас Тхайцук Письма деду морозу подопечных БОО "Киараз"

Семилетний Дато серьезно болен, поэтому он попросил у дедушки здоровья, а игрушечный поезд на пульте будет тому хорошим дополнением.

Письмо от Рафика из Бабушеры было зарегистрировано под 87 номером. Новогодний подарок, который он ждет, вероятно, для всей семьи. Рафик не просит игрушек или сладостей, он хочет только обогреватель.

"Мы очень надеемся, что на каждое письмо найдется свой Дед Мороз. Дети очень этого ждут. Каждый, кто готов подарить чудо этим детишкам, может прийти к нам в офис и забрать письмо. Мы никуда не ездим, ни к кому не подходим с просьбой взять письма, все сами приходят", - рассказала Гопия.

За 12-летнюю Лиану письмо написала ее мама. У девочки ДЦП. Лиана любит слушать музыку и от дедушки Мороза она ждет магнитофон.

Семилетний Алхас не стал ограничивать себя в желаниях и "накатал" Деду Морозу длинный список ожидаемых подарков – "телефон, автомат, леди Баг, машинку, КАМаз, автобус, поезд, самолет, вертолет и бомбачки". А двенадцатилетний Тенгиз был скромнее и попросил только сладости. В число одних из самых необычных просьб, пожалуй, можно включить пожелание Миграна из Сухума получить на Новый год живого зеленого попугая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Письма деду морозу подопечных БОО "Киараз"

Подарки каждому

Новогодняя акция "Киараза" "Ассир хамтас" (Подари чудо) проходит в Абхазии третий год подряд. В 2018 году было зарегистрировано около 700 писем, но подарков было роздано гораздо больше, так как жители республики проявили высокую активность и желание осчастливить детей.

В отличие от прошлого года, когда сотрудники фонда ездили домой к маленьким авторам писем, подарки в этот раз раздадут на праздничных мероприятиях, которые пройдут в Абхазском драмтеатре и в РУСДРАМе 29 декабря. Для подопечных "Киараза" организуют транспорт. Если у кого-то не получится приехать, пакеты с подарками непременно дойдут до адресата, а если на всех Дедов Морозов не хватит, фонд докупит их за свой счет, пообещала Гопия.

"Честно говоря, в прошлом году мы замучались. Хотели раздать все подарки до Нового года, но не успели. Так как, было мало волонтеров и транспорта, чуть ли не до февраля ездили по селам и вручали подарки. Все это время к нам сыпался огромный поток звонков", - поделилась Гопия и добавила, что родители звонили в фонд и говорили, что их дети часами стоят у калиток и ждут Деда Мороза.

© Sputnik / Томас Тхайцук Письма деду морозу подопечных БОО "Киараз"

Особенно Камме Гопия запомнилась семья Шакая из Уарчы, где воспитывают 13 детей. Зайдя в дом с огромным синим мешком, в котором были подарки для каждого ребенка, она словно окунулась в атмосферу волшебства. В углу горел камин, новогодняя елка переливалась цветами, девочки месили тесто и лепили вареники, а те, кто помладше при виде гостей, окружили их, как гномики из сказки про Золушку. В такие моменты эмоции переполняют не только детей, но и самих "кудесников".

"Сложно передать словами чувства, которые ты испытываешь в момент, когда дети открывают подарок и видят там то, о чем они давно мечтали. Их глаза горят, они расплываются в улыбке. Помню, как одна девочка заплакала, когда мы ей привезли набор елочных игрушек, о которых она просила. Я начала подумала, что она расстроилась или мы что то перепутали, но потом выяснилось – это были слезы радости", - поделилась Гопия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Письма деду морозу подопечных БОО "Киараз"

Новогодняя акция "Киараза" "Ассир хамтас" (Подари чудо) стартовала 1 декабря. В рамках этой акции дети из малоимущих семей писали в организацию письма на имя Деда Мороза. Любой желающий может стать для ребенком Дедом Морозом, забрав одно из посланий в офисе "Киараз".