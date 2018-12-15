Чайная пауза: почему в Абхазии непопулярен "напиток аристократов"

Об истории абхазского чаеводства, буме производства в советский период и почему сегодня трудно найти абхазский чай, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Об истории абхазского чая

Впервые чай появился в Абхазии в конце XIX века. Первые чайные кусты высадили в 1842 году в сухумском Ботаническом саду. Плодородная абхазская земля приняла новую культуру. Уже к 1921 году в Абхазии было заложено 400 гектаров чайных плантаций.

Чаеводство в советский период считалась самой рентабельной отраслью в Абхазии, в экономике республики доля сельского хозяйства занимала 65% из которых 40% — приходилась на чай, цитрусы и табак.

Чайные плантации были гордостью республики. Их показывал кубинскому лидеру Фиделю Кастро в 1963 году Никита Хрущев. Абхазский чай шел на экспорт и пользовался большой популярностью.

Перед Отечественной войной народа Абхазии в республике насчитывалась более 15 тысяч гектаров плантаций. После войны осталось 6 тысяч 800 гектаров. Сегодня осталось около пяти с половиной тысяч гектаров, но пригодны для сбора не больше двух тысяч.

Ударный труд

В местной индустрии чая есть свои герои. Например, Венера Кварацхелия из села Дурипш, трудившаяся с 1975 года на плантациях, успевала за день собрать до двух центнеров листа.

"У нас был план, по которому нужно было работать, нельзя было пропускать. Чайный лист мы собирали соревнуясь, так как хотели показать большие показатели", - вспоминает она.

На чайную плантацию крестьяне отправлялись с 8 часов утра, после утренних дел по хозяйству. По словам Кварацхелия, чай давал неплохую прибыль, поэтому собирали чайный лист с большим желанием.

© Sputnik / А. Герасимова Чайная плантация. Абхазская АССР, 1 июля 1981

"В нашем селе чай был основным видом сельского хозяйства, это было нашим богатством. У нас был бригадир, который следил за нашей работой, смотрел за дисциплиной, опаздывать было нельзя", - говорит она.

Учитывая то, что чай был основным источником дохода в селе, все старались собрать как можно больше чайного листа.

"С утра мы работали до обеда, взвешивали собранное, а уже затем шли домой, обедали и снова возвращались на плантации", - рассказала она.

Сегодня чайные плантации находятся в упадке, прежних объемов сбора нет, говорит Кварацхелия, а чай вручную собирают только для личного пользования, былых масштабов уже нет.

© Sputnik / А. Лобов Чайная плантация в одном из сухумских совхозов, 1 сентября1968

Журналист Сария Кварацхелия вспоминает, как шестилетней девочкой ходила с семьей на сбор чайного листа.

"После войны, чай был дополнительным заработком для моих односельчан, в том числе и для моей семьи. Хотя я была маленькая, мы всей семьей собирали чай, сушили и потом уже продавали в Сочи. Для меня это приятные воспоминания, для нас это было весельем, потому, что на плантации выходили соседи и дружно собирали чай, были шутки и песни", - делится она детскими впечатлениями.

Сарии очень жаль, что чайные плантации запущены и уверена, что их необходимо возрождать.

© Sputnik / Шидловский Сбор чайного листа в совхозе "Дурипш", 1июля 1974

Жива ли отрасль

Экс-министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассказал, что к высококачественному чаю всегда есть интерес.

"К великому сожалению, после войны мы стали на эту культуру смотреть как на колониальную, но это не правильно. При этом сохранены несколько плантаций в Гудаутском районе - около 130 гектаров, в Очамырском районе - 800-1000 гектаров. Если вложить определенное количество средств, то можно восстановить определенное количество плантаций в Галском районе", - считает он.

По его словам, выделяемых четырех-пяти миллионов рублей в год для развития недостаточно, денег хватает только на сохранение оставшихся плантаций. Нужны современные технологии.

"Технологии производства чая ушли в прошлый век, такими технологиями чай перерабатывать уже нельзя. Сегодня есть новые технологии, которые можно внедрить и в Абхазии", - уверен бывший глава Минсельхоза.

На Кутолской чайной фабрике скопилось около 90 тонн чая.

© Sputnik Томас Тхайцук Сбор и переработка чая в Абхазии

"Но они не могут ни вывозить, ни продавать, потому, что требования к чаю более принципиальные. То есть, за границей говорят, что нужно исходить из международных стандартов. С теми технологиями, которые мы используем, мы не можем выдержать международные стандарты", - объяснил он.

Тарба подсчитал, что потенциально на территории Абхазии можно собирать до двух тысяч тонн чайного листа.

Насколько в Абхазии любят чай

Несмотря на то, что Абхазия считается чайной страной, сегодня "напиток аристократов" не столь популярен. Если в дом приходят гости, учтивые хозяева предлагают не чай, а кофе.

Культура чаепития есть у репатриантов, приехавших в Абхазию из Турции. Один из них Динат Званба рассказывает, что заваривание чая - особенная процедура, из-за которой вкус напитка становится более насыщенным. Турецкий чай принято пить из небольших стаканчиков - армуд.

"В Турции если в дом приходит гость, то ему предлагают чай. Кофе там также пьют, но предпочтение отдают все-таки чаю. Допустим, если придет старший человек для него сразу делают и тот и другой напиток, более молодые любят чай", - говорит репатриант.

Несмотря на то, что в Абхазии кофе пользуется большей популярностью, есть люди, предпочитающие исключительно чай. Например, жительница Сухума Виктория Авидзба призналась, что никто в ее семье не пьет кофе, поэтому она привыкла к ароматному и вкусному чаю.