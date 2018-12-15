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Юрий Нармания

Амичба о Юрии Нармания: талантливый певец и настоящий друг

© Sputnik / Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Заслуженный артиста Абхазии, солист Абхазской государственной филармонии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Юрий Нармания скончался 11 декабря на 84 году жизни.

СУХУМ, 15 дек –Sputnik. Юрий Нармания был не просто талантливым певцом, но и высоконравственным абхазом, рассказал в интервью радио Sputnik Народный артист Абхазии, оперный певец Борис Амичба.

Государственная хоровая Капелла Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Начали с Генделя: хоровая капелла Абхазии на фестивале Гергиева в Москве

По словам артиста, познакомились оперные певцы еще в детстве.

"У нас были общие родственники в селе Гуада. Помню, детьми мы всегда играли вместе, веселились. С тех пор и начали дружить. Он родился в уважаемой семье, где было четверо сестер и двое братьев. Все они получили высшее образование и стали уважаемыми людьми в Абхазии", - вспомнил Амичба.

После окончания Тамышской школы, Нармания поступил в Сухумское музыкальное училище, а позже в Тбилисскую консерваторию на вокальное отделение. В 1972 году, после окончания консерватории певец вернулся в Абхазию и начал преподавать в родном музыкальном училище.

"Также он пел в Государственной филармонии Абхазии. Он очень талантливо исполнял абхазские национальные песни, а в ранние годы также пел русские и иностранные романсы", - рассказал Амичба.

В 1984 году на сцене Абхазского драматического театра впервые была поставлена абхазская национальная опера "Аламыс". Одну из партий в ней принимал уже известный на то время оперный певец Юрий Нармания.

"Она имела большой успех, после этого мы даже думали организовать свой музыкальный театр в Абхазии. Но последующие политические события, к сожалению, не дали осуществиться нашей идее", - сказал певец.

Вспоминая не просто заслуженного певца, но и близкого друга, Амичба подчеркивает, Юрий Нармания как никто другой умел дружить.

"Не вспомню, чтобы он когда-нибудь кого-то обидел. Он был очень совестливым и человечным другом, настоящим абхазским мужчиной", - добавил он.

Церемония прощания с Заслуженным артистом Абхазии состоялась в Сухуме 15 декабря в здании Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца республики.

Теги:
Абхазия, артисты, Абхазская государственная филармония


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