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Фотовыставка и урбанистический форум: культурные события в Абхазии на неделю

© Foto/ julian mora
В Абхазии
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 17 по 23 декабря. 

Центральный выставочный зал

20 декабря в 16:00 в Центральном выставочном зале состоится фотовыставка, посвященная 80-летию народной артистки Софы Агумаа.

Ткуарчал

20 декабря в 14:00 в Доме культуры состоится вокально-инструментальный концерт ансамбля "Ткуарчал".

Ткуарчал. Дом культуры
© Sputnik
Ткуарчал. Дом культуры

Молодежный театр

19 декабря в 19:00 покажут спектакль "Третий день войны" поставленный Народной артисткой Абхазии Софой Агумаа по мотивам рассказов Народного писателя республики Шалоди Аджинджал. Спектакль расскажет зрителям о событиях накануне и во время Отечественной войны народа Абхазии.

Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Третий день войны" Абхазского государственного Молодежного театра

РУСДРАМ

17-18 декабря в 19:00 состоится премьера спектакля "Хаджи-Мурат" по повести Толстого "Хаджи-Мурат" поставленный режиссером Адгуром Кове. Глубокий, выразительный и эмоциональный спектакль  - предвещает новый этап в истории Театра Искандера и станет художественным открытием для зрителей.

Репетиция спектакля Хаджи Мурат в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Хаджи Мурат" в РУСДРАМе

Госфилармония

18 декабря в 15:00 в Государственной филармонии состоится открытие Малого зала.

19 декабря в 18:00 новогодний вокальный проект "Новые голоса". Концертная программа вокалистов не оставит равнодушным абхазских зрителей.

21 декабря в 18:00 состоится отчетный концерт ансамбля "Кавказ".

Отчетный концерт ансамбля Кавказ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Отчетный концерт ансамбля "Кавказ"

SKLAD

С 17 по 21 декабря в 11:00 на культурной площадки SKLAD пройдет Сухумский урбанистический форум "Перезагрузка постсоветского города" – приглашаются все желающие, кто неравнодушен к судьбе города Сухум.

Культурная площадка SKLAD
© Sputnik
Культурная площадка SKLAD

19 декабря в 19:00 состоится открытая лекция Святослава Мурунова "Перезагрузка постсоветского города". На лекции специалист по социальному проектированию расскажет о своих новых мыслях для города. 21 декабря в 15:00 на культурной площадки SKLAD пройдет подведение итогов Сухумского урбанистического форума.



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