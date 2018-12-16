Леонид Чамагуа: работа фонда "Азхара" положительно влияет на демографию

О результатах двухлетней работы негосударственного благотворительного демографического фонда "Азхара" на радио Sputnik Абхазия рассказал один из учредителей фонда, депутат Народного Собрания Абхазии Леонид Чамагуа.

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Прошедшее с момента создания фонда "Азхара" время продемонстрировало его положительное влияние на демографическую ситуацию в Абхазии, сказал в интервью Sputnik один из учредителей негосударственного благотворительного демографического фонда "Азхара" Леонид Чамагуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гражданская позиция: какие проблемы испытывают национальные общины Абхазии

Парламентарий рассказал, что согласно показателям, которые были до начала работы организации, количество родившихся детей в абхазских семьях за год доходило от 240 до 260 детей. Речь идет о третьем и последующем ребенке, за рождение которых фонд производит единоразовую выплату семьям в размере 100 тысяч рублей.

"С момента начала работы фонда, в абхазских семьях рождается от 400 и более детей. 1 января 2019 года исполняется два года, как фонд "Азхара" проводит свою работу, но за это время я думаю у него хорошие показатели", - говорит он.

Леонид Чамагуа отмечает, что после создания фонда, семьям, помимо единаразовой выплаты в 100 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребенка, стали выплачивать ежемесячное пособие в размере 3 тысяч рублей. Однако спустя полгода, эти выплаты пришлось прекратить, депутат рассказал, почему было принято такое решение.

"В начале работы у нас не было достоверной статистики о количестве семей, предполагали, что в течение года таких семей будет около 250. Спустя полгода мы поняли, что количество семей намного больше, поэтому решили остановить ежемесячные выплаты в 3 тысячи рублей. В будущем я надеюсь, что фонд будет получать больше поддержки, и мы сможем вернуться к этой программе", - подчеркнул Леонид Чамагуа.

Фонд "Азхара" в том числе получает и государственную поддержку, добавил он, ежегодно оно перечисляет на развитие демографии в республике 30 миллионов рублей, сказал депутат.

"К примеру, в прошлом году мы выплатили 42 миллиона рублей, 12 миллионов мы нашли сами. Нас поддерживает Рицинский национальный парк, Новоафонская пещера, ООО "Вина и воды Абхазии", другие организации, представители малого бизнеса", - рассказал Чамагуа.

За два года существования фонда, за получением выплаты обратились более 800 семей, из них по 100 тысяч получили более 700 семей.

Парламентарий заметил, что ни одна семья не останется без поддержки. Обычно выплаты производятся в течение месяца или двух и это связано с нахождением источников финансирования фонда, сообщил Леонид Чамагуа.

"Азхара" о выплатах абхазским семьям: другие должны нас понять>>

Благотворительный фонд "Азхара" был образован 1 января 2017 года в целях материальной помощи многодетным семьям Абхазии и стимулирования демографической ситуации в стране.