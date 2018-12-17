Российско-абхазские тактические учения прошли на полигонах Цабал и Нагвалоу

В учениях приняли участие более одной тысячи военнослужащих России и Абхазии, были задействованы свыше 200 единиц военной и специальной техники, в том числе современные БТР-82АМ, танки Т-72Б3 и вездеходы "КамАЗ".

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев сообщил журналистам, что личный состав российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и военнослужащие Минобороны Абхазии провели комплексные тактические учения, передает РИА Новости.

"На совместных командных пунктах офицеры двух стран в общем взаимодействии осуществляли оперативное решение учебно-боевых задач и грамотное применение своих подразделений", — сказал Астафьев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Доля новейших образцов вооружения российских военных в Абхазии достигла 70%

В течение недели в Абхазии на полигонах Цабал и Нагвалоу в условиях горно-лесистой и прибрежной местности военнослужащие отрабатывали оборонительные и наступательные действия, выполняли боевые стрельбы. Также в составе разведывательно-ударных групп совершенствовали навыки по поражению отдаленных целей условного противника с использованием артиллерии и средств беспилотной авиации.

Более того, военнослужащие из России провели для абхазских коллег показательные занятия по всем военным дисциплинам. В частности, в ходе медицинской подготовки демонстрировались эвакуация условного раненого из "подбитого" бронетранспортера и оказание ему первичной доврачебной помощи.