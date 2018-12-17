Что дает ОМС: Минздрав России рассказал о бесплатных услугах для пациентов

Ранее было подписано соглашение о предоставлении медицинской помощи в системе ОМС гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, в медицинских организациях России.

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения рассказало, за какие виды врачебной помощи не должны платить россияне.

Для граждан бесплатна:

первичная медико-санитарная помощь, которую оказывают фельдшеры, акушеры, участковые терапевты и педиатры, а также врачи-специалисты;

специализированная помощь, которая включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, требующих использования специальных методов и сложных технологий;

высокотехнологичная помощь с применением новых, сложных или уникальных, а также ресурсоемких методов лечения;

скорая медицинская помощь, которая оказывается, если необходимо срочное врачебное вмешательство.

В памятке также отмечено, что россияне не должны платить за медицинскую реабилитацию, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), диализ, химиотерапию при злокачественных заболеваниях, профилактические мероприятия.

Кроме того, бесплатны для россиян:

оказание медицинских услуг;

назначение и применение в стационарах лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших;

назначение и применение медицинских изделий, компонентов крови и лечебного питания;

размещение пациентов в маломестных палатах по медицинским или эпидемиологическим показаниям.

Если госпитализация требуется ребенку до четырех лет, то спальное место в палате и питание в стационаре бесплатно предоставляется одному из его родителей или законных представителей.

© Sputnik / Тарас Литвиненко Более 38 тысяч заявлений подано в Абхазии на российские полисы ОМС

Помимо этого, бесплатна транспортировка стационарных пациентов для диагностических исследований, если их невозможно провести в каком-либо медучреждении.

Памятка написана в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ было подписано на встрече президентов Абхазии и России летом 2017 года.