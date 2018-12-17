Что дает ОМС: Минздрав России рассказал о бесплатных услугах для пациентов

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения рассказало, за какие виды врачебной помощи не должны платить россияне.
Для граждан бесплатна:
- первичная медико-санитарная помощь, которую оказывают фельдшеры, акушеры, участковые терапевты и педиатры, а также врачи-специалисты;
- специализированная помощь, которая включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, требующих использования специальных методов и сложных технологий;
- высокотехнологичная помощь с применением новых, сложных или уникальных, а также ресурсоемких методов лечения;
- скорая медицинская помощь, которая оказывается, если необходимо срочное врачебное вмешательство.
В памятке также отмечено, что россияне не должны платить за медицинскую реабилитацию, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), диализ, химиотерапию при злокачественных заболеваниях, профилактические мероприятия.
Кроме того, бесплатны для россиян:
- оказание медицинских услуг;
- назначение и применение в стационарах лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших;
- назначение и применение медицинских изделий, компонентов крови и лечебного питания;
- размещение пациентов в маломестных палатах по медицинским или эпидемиологическим показаниям.
Если госпитализация требуется ребенку до четырех лет, то спальное место в палате и питание в стационаре бесплатно предоставляется одному из его родителей или законных представителей.
Помимо этого, бесплатна транспортировка стационарных пациентов для диагностических исследований, если их невозможно провести в каком-либо медучреждении.
Памятка написана в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ было подписано на встрече президентов Абхазии и России летом 2017 года.