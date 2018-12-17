Лавров о НАТО в Грузии: не допустим нападения на Абхазию и Южную Осетию

Ранее Владимир Путин отмечал большое значение взаимодействия России с Абхазией по линии вооруженных сил, с целью обеспечения безопасности в регионе.

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Россия не позволит нападать на своих союзников — Абхазию и Южную Осетию, заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможности присутствия НАТО в Грузии, сообщает РИА Новости.

"Я убежден, что они никуда не сунутся со своими батальонами. Они понимают, что у нас есть союзнические отношения с Абхазией и Южной Осетией и мы не позволим нападать на наших союзников", — заявил Лавров.

Дипломатические отношения между Абхазией и Россией были установлены 9 сентября 2008 года после официального признания Россией Республики Абхазия 26 августа 2008 года.

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI Лавров о ситуции в мире: беспрецедентная напряженность

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Институциональное партнерство Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более активным.

В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было допущена возможность членства Грузии в альянсе, при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был сформирован пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.