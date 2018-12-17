Световые мечи и добрая Баба Яга: новогодняя елка в абхазском посольстве

По доброй многолетней традиции накануне Нового года в посольстве Республики Абхазия в России проходит детский праздник. В этот раз он был особенно шумным, веселым и многолюдным.

Sputnik, Лев Рыжков.

Все готово к карнавалу

Детские дипломатические приемы проводятся в посольстве, начиная с 2014 года. Но на этот раз праздник был особым. Прежде посольство и московская абхазская диаспора поздравляли детей поврозь, а на пороге 2019 года решили праздновать совместно.

Детей в этом году собралось много – более пятидесяти. Само собой, это были дети и из семей московских абхазов, и московские малыши, а также маленькие представители абазинской диаспоры. Дети были самые разные – от малышей, которых мамы принесли на праздник на руках, до подростков 12-14 лет. Для многих (особенно самых маленьких) это был первый в жизни большой праздник.

Две девочки-абазинки стали настоящими королевами вечера. Они приехали в таких потрясающих черных платьях со шлейфами, что поразились и дети, и взрослые.

Но нарядились не только юные абазинки - среди маленьких гостей было несколько принцесс, чуть поменьше богатырей, многие мальчики пришли в черкесках. Впрочем, те детишки, что пришли без костюмов, могли не расстраиваться - в посольстве для них приготовили карнавальные маски, шапочки и ушки.

С ушками на ободках ходили и некоторые мамы. Взрослых на новогоднем празднике тоже было много. Для них праздник тоже стал событием. Ведь Москва – это огромный мегаполис, где люди могут не видеться годами. И детская елка оказалась прекрасным поводом встретиться. И детей, и взрослых угощали вкуснейшими блюдами абхазской и русской кухни.

Открыл праздник Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в РФ Игорь Ахба. Он произнес теплые слова поздравления и пожелал детям хорошо повеселиться.

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И праздник начался!

Цветные молнии и туманные пузыри

В большом зале посольства была установлена живая елка. Дети под руководством Деда Мороза и Снегурочки начали было водить вокруг нее большой хоровод. Но тут появилась Баба Яга. Впрочем, она не стала строить козни и тоже водила с детьми хоровод, плясала. Но немного все-таки повредничала.

"Дед Мороз у нас был настоящий, - рассказала нам советник посольства Абхазии в РФ Татьяна Гулиа. – И он, и Снегурочка, и Баба Яга – профессиональные московские актеры, с которыми мы сотрудничаем уже много лет. Им хорошо известна абхазская национальная специфика".

Как и положено на всяком новогоднем празднике, дети читали стихи и пели песни. И делали они это на двух языках – русском и абхазском.

А затем началось настоящее волшебство. Команда московских иллюзионистов представила научно-популярное «Шоу Тесла». Вдруг засверкали разноцветные молнии, замелькали волшебные посохи – точь-в-точь мечи джедаев из «Звездных войн». Запустить молнию мог любой желающий ребенок и взрослый.

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Но и это было еще не все. В разгар праздника Дед Мороз и Снегурочка принялись запускать мыльные пузыри на жидком азоте.

"Это было совершенно завораживающее и волшебное зрелище, - рассказала нам Татьяна Гулиа. – Дети были в полном восторге".

В конце представления для детей вынесли огромный торт и вручили им подарки: рюкзачки с конфетами и детские книги Фазиля Искандера. А после торта Дед Мороз и Снегурочка пригласили всех во внутренний двор посольства, где начался праздничный салют.

По всеобщему мнению, праздник удался. Встретились старые друзья, а дети разных национальностей смогли подружиться и покружиться в замечательном новогоднем хороводе.