Очамчырская команда впервые стала чемпионом Абхазии по женскому баскетболу

Чемпионат Абхазии по баскетболу среди женских команд проходил во Дворце спорта имени Сергея Багапш в Сухуме с 15 по 17 декабря.

СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Очамчырская команда "Гюэнос" впервые стала чемпионом Абхазии по женскому баскетболу, в финале они обыграли столичную команду "Спартак" со счетом 55-39.

Решающая игра проходила при поддержке многочисленных болельщиков, которые приехали в том числе из Очамчыры. Кама Турнанба из очамчырской команды попала в число лучших спортсменок турнира, она говорит, что финал оказался самым сложным среди всех проведенных встреч.

"В полуфинале у нас была очень тяжелая игра, мы шли на равных практически всю встречу, но нам удалось одержать победу", - рассказала она.

Баскетболистка рассказала, что занимается этим видом спорта около восьми лет и уже несколько раз участвовала в чемпионате страны. Турнанба отмечает, что очень рада тому, что очамчырская команда, которая до этого выигрывала серебро и бронзу, стала чемпионом страны. Третье место в турнире заняли бзыбские баскетболистки, победив ткуарчалскую команду.

© Sputnik / Томас Тхайцук Чемпионат Абхазии по баскетболу среди женских команд во Дворце спорта имени Сергея Багапш в Сухуме

Начальник спортивного отдела Госкомитета по физической культуре и спорту Абхазии Жанна Зантария говорит, что чемпионат Абхазии удался.

"Команды показали баскетбол хорошего уровня. Порадовали все, особенно очамчырцы, которые впервые выиграли чемпионат страны", - говорит специалист.

По ее словам, итоги чемпионата Абхазии по баскетболу будут учитываться в формировании национальной сборной, которая примет участие в международных соревнованиях за пределами республики.

Главный судья турнира Николай Гущин говорит, что единственным недостатком стало то, что мало игровых дней чемпионата.

"Было три игровых дня, и мы в этот график пытались уложиться, проводили по две игры в день. Девочкам было тяжело, одну игру проводили утром, потом в обед или вечером, было трудно, но в этом году получился очень жаркий турнир, потому что сразу четыре команды претендовали", - подчеркнул Гущин.

Он добавил, что уровень команд высокий, и баскетболистки провели хорошие игры, при этом главный судья заметил, что чемпионат должен проходить на протяжении всего сезона, как это происходит в других странах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Чемпионат Абхазии по баскетболу среди женских команд во Дворце спорта имени Сергея Багапш в Сухуме

"Чтобы баскетболистки могли играть с разъездами - домашние игры, потом выездные. Если чемпионат будет длиться целый сезон, то он будет более интересный", - сказал Николай Гущин.

Помимо Камы Турнанба, лучшими баскетболистками турнира были признаны Дана Начкебия из Очамчыры, ткуарчалская спортсменка Валерия Бахия, Виктория Мищенко, которая представляла Бзыбь и Милена Чайлян из Сухума.