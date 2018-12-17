"Ложный транзит" в Абхазию: раскрыта схема поставок свиного жира из ЕС в Россию

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Россельхознадзор раскрыл мошеннический "ложный транзит", исполдьзуемый для поставок в Россию свиного жира из Германии, сообщает ведомство.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявила мошенническую схему поставок посредством ложного транзита в Россию свиного жира из Германии", — говорится в сообщении.

В промежутке времени с мая по ноябрь на территорию ЕАЭС через пункты пропуска Белоруссии были ввезены четыре крупные партии свиного жира немецкого происхождения. Из документов, сопровождавших груз, следовало, что продукция должна была транзитом через Россию быть доставлена к абхазскому грузополучателю ООО "Золотой мост". Общий вес жира составил 83 тонны.

Однако, по данным системы ФГИС "Аргус", из этих партий территорию России покинули только две. Ветеринарная служба Абхазии подтвердила факт доставки двух партий в октябре и ноябре. Оставшиеся две партии свиного жира не были доставлены до заявленного получателя в Абхазии и, судя по всему, были незаконно реализованы в России, делает вывод контрольное ведомство.

"По факту выявления мошеннической схемы поставок запрещенной к ввозу в Россию продукции из Евросоюза Россельхознадзором направлены запросы в ФСБ России и ФТС России. Также служба намерена обратиться в адрес ветеринарной службы Абхазии с просьбой отозвать разрешение, выданное компании ООО "Золотой мост" на ввоз в Абхазию подконтрольных госветнадзору грузов", — добавили в ведомстве.