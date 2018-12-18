Галопом по Европам: абхазский джигит осетинского цирка

Руслан Тарба много лет работал акробатом в цирке братьев Кантемировых. О том, как абхазский танцор выступал на манежах Англии и Европы и как важно возродить джигитовку в Абхазии, читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik.

Акробат Руслан Тарба начинал свою карьеру как танцор. Он много лет выступал в ансамбле "Кавказ" под руководством своего отца Арвелода Тарба. В восемнадцать лет Руслан на сцене исполнял сложные танцевальные трюки, увидев которые, танцора пригласили в Кубанский казачий хор.

"Это был 2000 год, меня взяли в ансамбль перед праздником 23 февраля. Выступления наши проходили в Кремле и в концертном зале имени Чайковского. Но танцором в Кубанском казачьем хоре я проработал недолго. Спустя год неожиданно для себя оказался на арене цирка", — вспоминает артист.

Династия Кантемировых

Кантемировы – династия наездников-джигитов. Ее основателем был Алибек Кантемиров, чьи потомки на протяжении ста лет продолжают дело семьи. Основатель труппы стал создателем отечественной школы джигитовки и конных трюков в кино. Впервые в советском и мировом цирке основатель династии создал групповой конный аттракцион джигитовки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акробат Руслан Тарба

В труппу Кантемировых был открыт набор танцоров, исполняющих акробатические трюки. Стать цирковым наездником Кантемировых считалось большой удачей. Один из участников казачьего хора решил попытать счастья и отправиться на пробы в цирк, он предложил Руслану поехать вместе с ним.

"Проходить пробы я не собирался и к цирку относился равнодушно. Но когда мы приехали на место и прошли под манеж, перед нами предстали наездники, выполняющие на лошадях невероятные трюки. Это поразило и вдохновило меня. Лошадей я люблю с детства, это моя страсть. Так я и решил пройти пробы", — продолжает он.

Наездников ищут среди танцоров, гимнастов и акробатов. Руслана и его друга попросили показать танцевальные элементы, проверили, как они управляются с лошадьми, как сидят в седле и скачут по манежу. Наездник должен показать свой характер и темперамент, танцорам кавказских танцев это хорошо знакомо. Пробы прошли удачно, Руслан был принят в труппу.

"Приступили к тренировкам. Все было ново и незнакомо для меня, и многое мне предстояло узнать. Тренировались мы каждый день, обучение начиналось в семь утра, подъем в шесть. За час мы добирались до работы, сразу шли в конюшню. Кормить, чистить и седлать коня должны акробаты. Это помогает наладить связь между ними. На арене во время выступления акробат и конь зависят друг от друга, одно неправильное движение может привести к самым печальным последствиям", — говорит он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акробат Руслан Тарба

Во время обучения более опытные акробаты помогали Руслану ставить трюки, давали советы как правильно держаться на коне, исполняя сложные трюки, в какой момент лучше спрыгнуть и одним быстрым движением пересесть на шею скакуна. На тренировках было много падений, но к счастью, все удачны, продолжает он.

"Подготовка джигитов начинается со специальных упражнений, которые развивают чувство равновесия, вырабатывают правильную и крепкую посадку в седле. В труппе введено железное правило: начинающим разрешают садиться только на спокойных, объезженных лошадей, лишь опытным джигитам доверяется подготовка новых животных. Руководителем коллектива североосетинских джигитов разработана четкая методика обучения артистов-конников. Каждая репетиция начинается так: 10-15 минут бег, затем гимнастические упражнения и упражнения на кольцах.

© Sputnik / Томас Тхайцук В конюшне Руслана Тарба в селе Моква

Али-Бек и его сыновья внесли, как мы говорили, много нового в жанр джигитовки. Наиболее сложные их трюки — пролезание под животом скачущей лошади, фиксирование горизонтального положения под животом лошади (бланш), полный оборот вдвоем вокруг корпуса лошади (двойной под живот), темповые ножницы и другие. Огромным успехом пользовалась "вертушка", — писали в журнале "Советский цирк".

Полгода спустя Руслан Тарба был обучен всем перечисленным трюкам джигитовки братьев Кантемировых и с готовыми номерами выходил на арену цирка.

Цирк, цирк, цирк!

В этот период труппа Кантемировых заключила долгосрочный контракт и на несколько лет отправилась на гастроли в Англию.

"Представление проходило с аншлагом, шоу вызывало большой ажиотаж. В каждом новом городе Англии цирк собирал до трех тысяч человек. Каждое выступление уникально. Эмоции, которые испытывает акробат, исполняя трюки на коне, не передать словами. Выезжая на арену, где только ты и твой конь, настраиваешься секунд десять, важно выехать удачно, и все получится. Во время выступления всегда существует большой риск серьезных травм, ушибов. В таких ситуациях я и конь зависим друг от друга. Как моя жизнь зависит от него, так и конь в случае моей ошибки может пострадать", — объяснят он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акробат Руслан Тарба

Цирк ставил номера не только в Англии, вместе с труппой Руслан путешествовал по всей Европе, и даже на несколько месяцев цирк с выступлениями отправился в Дубай.

В труппе Кантемировых Руслан проработал пять лет, после ухода из цирка он стал давать сольные номера и заключать самостоятельные контракты, но два года спустя принял решение вернуться домой.

— Сложно ли бы оставить успешную карьеру? – поинтересовались мы.

— Семь лет я прожил в Англии, и 12 лет прошло с тех пор, как я покинул Абхазию. Нет, было несложно, я, наконец, возвращался домой, – ответил он уверенно.

В образе джигита

Мы приехали в село Моква, где Руслан Тарба готовился продемонстрировать нам элементы джигитовки. На широком поле нас встретил высокий, белый арабский скакун по кличке Малыш. Малыш сделал несколько кругов вокруг поля и стоял, переводя дух. Полтора года он не исполнял трюков, немного потерял форму.

"Характер коня своенравный, ругаешь его, он делает назло. Думаю, с первого раза не получится снять все трюки, ему не хватает тренировок, но мы будем стараться", — уверил нас наездник.

Быстрым движением он вскочил на коня и отправился на другой край поля, несколько минут спустя он уже пролетел мимо камер, исполняя трюк "поперек". Наездник на всем скаку встает на коня и пересаживается на его шею. Следующий трюк назывался "бревно". Наездник также на скаку из положения сидя перестраивается и, лежа на седле, продолжает скакать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акробат Руслан Тарба

В один из таких моментов наездник отпустил вожжи, конь, почувствовав свободу, поменял траекторию и помчался на другой край поля. Руслан не успел проконтролировать коня и вместе с ним сорвался в обрыв. Акробату повезло, там была небольшая площадка, куда они благополучно приземлились.

"На тренировках и выступлениях всегда существует риск и угроза жизни наездника. За час до представления мы общаемся с моим напарником, играем, боксируем, конь становится игривым, он все понимают и чувствуют, когда ты его любишь, и отвечает так же. Воспитываю своих лошадей в заботе и строгости. Малыш сегодня заслуживал наказания, но я сделаю исключение, потому что он давно не тренировался, ему нужно два месяца, чтобы набрать форму", — объясняет акробат.

Мечты о конном театре

По возвращении на родину Руслан решил создать конный театр. Построил конюшню в родовом доме. Приобрел несколько чистокровных лошадей и стал обучать их трюкам.

В конюшне у Руслана пять лошадей. Они требуют внимания, как дети, говорит наездник. Он следит за их режимом и рационом. Специально для них разводит мед и построил небольшой манеж внутри двора, где лошади могут обучаться трюкам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конюшня Руслана Тарба в селе Моква

"Вот Красотка, она совсем молодая, но через несколько месяцев должна побежать. Это Азарт, он очень игривый, найдет на поле какой-нибудь мешок и начинает его подкидывать, играться. Это серьезный наш Босфор, сейчас он немного болеет, но скоро поправится. Его мне подарили недавно, чистокровный кабардинец, зовут Джиган. С Малышом вы знакомы. Помучил он нас сегодня", — с гордостью рассказывает нам Руслан.

Джигитовка вызывает большой интерес у абхазской молодежи. Юные наездники обучаются у Руслана и уже готовы исполнять на площадке несложные номера.

"В моей команде уже есть опытные артисты из Москвы, есть готовая программа, не хватает финансов, чтобы построить шатер и ставить конные представления", — делится планами артист.

В программе отражено особое отношение к лошади, принятое в абхазской культуре, поясняет Руслан. В частности то, как проходили игры, как наездник на скаку мог монетку поднять с земли, мастерство, которым некогда владели только абхазские джигиты.