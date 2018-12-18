Воспитание лидеров, культура и образование: чем занимается Россотрудничество в Абхазии

Пресс-конференция руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Вадима Чеха прошла в пресс-центре Sputnik 18 декабря. О направлениях работы Россотрудничества и реализованных проектах читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Впервые представительство Россотрудничества появилось в Абхазии 18 декабря 2009 года. В течение девяти лет работы, по словам руководителя представительства, были реализованы проекты в культурной, образовательной и исторической сфере.

Черноморский Голливуд

Одним из приоритетных направлений Россотрудничества в Абхазии стало культурное сотрудничество двух стран.

Совместно с абхазскими коллегами Россотрудничество организовывает культурные мероприятия, форумы, круглые столы и творческие вечера.

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"Приехав сюда, я удивился потенциалу взаимодействия России и Абхазии в сфере культуры", - отметил Чеха.

В рамках этого направления в ноябре 2018 года Россотрудничество организовало Международный кинофестиваль "КИНОРЕВЮ" с участием российских актеров и режиссеров, которые не просто показали абхазскому зрителю кинокартины, но и провели круглый стол, где обсудили перспективы развития абхазского кино и способы взаимодействия абхазских специалистов с российскими режиссерами. Был также проведен фестиваль культуры "Свидание с Россией, свидание с Москвой", в рамках которого состоялся вечер памяти Фазиля Искандера и Владимира Высоцкого.

"В Абхазии живут очень творческие люди, и в целом Абхазия имеет потенциал стать этаким черноморским Голливудом, стягивая на себя культурные потоки и используя уже сформировавшееся поколение", - отметил Чеха.

Лидерство и обмен опытом

Ежегодно Россотрудничество проводит лекции в школах городов и районов республики, приглашает российских экспертов для обсуждения интересующих школьников тем по истории и современности двух стран, а также актуальных политических и культурно-образовательных проблем. Как пример активной молодежной политики Чеха назвал программу "Здравствуй, Россия".

"По таким программам молодые люди могут отправляться в города России для знакомства с экономикой, географией, культурой и другими сферами развития страны", - отметил руководитель представительства.

Еще один проект Россотрудничества "Школа молодого лидера" поставил перед собой цель развитие молодежного сотрудничества, повышение занятости среди молодых людей, а также предоставление возможностей для личностного и профессионального роста. Приглашенные лекторы по психологии, межкультурной коммуникации, политологии и философии рассказывали будущим лидерам, как правильно поставить перед собой цель и что нужно сделать для ее достижения.

"Мы приглашаем из России перспективных преподавателей, лекторов, которые предоставляют участникам школы информацию, необходимую для продвижения и карьерного роста. В этом смысле проект набирает все большие и большие обороты", - рассказал Чеха.

Лекции приглашенных российских специалистов проводятся и в Абхазском государственном университете.

"Здесь я хотел бы отметить состоявшиеся на прошлой неделе лекции, посвященные Дню Конституции России для юристов, а также теме исторического аспекта применения оружия массового поражения и лекцию, посвященную инновациям в образовании. В этом смысле соединение абхазского и российского потенциала в сфере образования способно усилить потенциал республики", - сказал руководитель представительства.

Образование для всех

Образовательное направление Россотрудничества – одно из самых обширных. Ежегодно Россия выделяет определенное количество квот для абхазских абитуриентов на обучение в российских вузах.

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"Но это только часть нашего образовательного направления. Наша деятельность в сфере образования касается содействия абхазским образовательным структурам для выхода на российский рынок, в проведении образовательных мероприятий для преподавателей республики, работников библиотек", - отметил Чеха.

В рамках этой цели в ноябре представители Россотрудничества также организовали курсы повышения квалификации для работников школ, вузов и библиотек Абхазии.

А квоты в российские вузы, по словам Чеха, должны стать фактором социально-экономического развития республики.

"Квота должна ориентироваться на реальные потребности государства в кадрах. В этом смысле мы полагаем, что уже достаточно подготовленных юристов, экономистов и дипломатов. Кроме того, Абхазия обладает Абхазским государственным университетом, в котором работают очень квалифицированные преподаватели, и абитуриентам нужно на это обращать внимание. В этом плане мы считаем нецелесообразным пересечение тех направлений по квоте с теми, что уже есть в Абхазском государственном университете", - объяснил руководитель представительства.

Однако любой студент, обучающийся на программе бакалавриата в АГУ, может претендовать на получение образования в магистратуре или аспирантуре российских вузов, подчеркнул Чеха.