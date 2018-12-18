За деньги и в "долг": благотворительный аукцион "Тепло сердца" прошел в Сухуме

На благотворительном аукционе "Тепло сердца" выставили 36 лотов, вырученные средства от продажи которых пойдут на помощь малообеспеченным семьям Абхазии.

За какие работы разгорелись нешуточные торги и чем руководствовались меценаты в принятии решений, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Продать с молотка

Благотворительный аукцион "Тепло сердца" проводится в Сухуме во второй раз. Еще до начала этого события все лоты были выставлены в холле Дома Москвы и потенциальные меценаты могли приметить свое будущее приобретение. Всего 35 картин и один нож ручной работы мастера Давида Джопуа.

Раньше всех на аукцион пришли родители начинающих артистов из детского ансамбля "Абаза", которые разбавили торги зажигательными танцами. А скрипач Вачик не давал заскучать ожидающим начала аукциона своей мелодичной игрой. Он исполнил не меньше восьми композиций и стал "звездой" прямых эфиров в Instagram и постов в Facebook.

© Sputnik / Бадри Есиава Благотворительный аукцион "Тепло сердца"

Итак, ведущий Алхас Манаргия объявляет аукцион открытым и советует меценатам не тратить все деньги сразу, так как лотов немало. В зал внесли первую картину - "Набережная Махаджиров" сухумского художника Саида Возба. Она ушла с молотка по номинальной цене в десять тысяч рублей. Это, пожалуй, предвещало успешный исход вечера, но на последующие несколько лотов новых владельцев не нашлось.

Ведущий, то ли в шутку, то ли всерьез, выразил готовность отдать предметы продажи в долг или же принять в качестве оплаты первые абхазские банкноты "апсары". Зал посмеялся, но желающих не нашлось. Обстановку разрядила картина Виталия Кацба "Крым", которую приобрела жительница Сухума Мадонна. Как уточнила девушка, для работы. "Крым" продали за десять тысяч рублей.

© Sputnik / Бадри Есиава Благотворительный аукцион "Тепло сердца"

Нешуточные "страсти" разгорелись за работу Мадины Бигвава "Летний день". Стартовая цена на нее была пять тысяч рублей. Боролись за эту картину парень и девушки, которые сидели рядом друг с другом. После долгих "баталий" лот ушел с молотка за 16 тысяч рублей в коллекцию Эсмы Гарцкия.

Сколько и на что пойдут средства

Картину под названием "Рица. Охотничий домик" Миранды Кишмария удалось "отвоевать" Денису Саманба за 8 тысяч рублей.

"Мне очень нравится стиль Миранды. Большинство ее картин, которые были здесь представлены, яркие и позитивные, но мне понравилась именно эта работа, так как краски в ней более спокойные, осенние", - поделился Саманба и признался, что мечтает о настоящем доме в горах.

© Sputnik Бадри Есиава Благотворительный аукцион "Тепло сердца"

Кристина, которая приобрела картину "Набережная Махаджиров" Саида Возба рассказала, что она будет хорошим подарком на день рождения матери. Купить этот лот она решила, как только увидела его в холле.

"Даже, если появились бы конкуренты, я бы все равно попыталась купить именно эту картину", - отметила Кристина.

Всего за вечер аукциона удалось продать 17 картин на общую сумму в 180 тысяч рублей. Самым дорогим лотом стала картина Астанды Адлейба "Храм", которая ушла с молотка за 20 тысяч рублей. По словам специалиста по внешней политике благотворительной общественной организации "Киараз" Тамилы Соломко, продажа картин продолжится до конца декабря.

"У нас есть еще люди, которые хотят приобрести картины, но сегодня не смогли прийти. Фото и информация обо всех лотах будут опубликованы на сайте "Киараз", - сказала Соломко.

© Sputnik / Бадри Есиава Благотворительный аукцион "Тепло сердца"

Все вырученные с аукциона средства будут направлены, в первую очередь, на покупку обогревателей для многодетных семей и семей с новорожденными детьми, отметила исполнительный директор "Киараз" Камма Гопия.