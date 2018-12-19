Таможня Абхазии об экспорте мандаринов: можем побить рекорд

К концу декабря 2018 года из Абхазии в Россию экспортировали в шесть раз больше мандаринов, чем за аналогичный период 2017 года.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Экспорт абхазских мандаринов в сезоне 2018-2019 годов может побить рекорд прошлых лет, рассказал корреспонденту Sputnik председатель ГТК Абхазии Беслан Цвинария в среду 19 декабря.

"К 18 декабря 2018 года экспортировали 18 600 тонн мандаринов из Абхазии в Россию. Самый рекордный у нас был 2015 год, когда отправили 26 000 тонн. Если такая тенденция сохранится, высока вероятность, что сможем перекрыть это цифру", - отметил Цвинария.

Он добавил, что за аналогичный период 2017 года вывезли всего 3800 тонн мандаринов, что почти в шесть раз меньше 2018 года. С середины декабря в среднем в день экспортируют абхазские мандарины от 700 до 900 тонн.

В 2017 году урожай цитрусовых в Абхазии составил 16 тысяч тонн. Одна из главных причин неурожая мандаринов — нашествие мраморного клопа. Несмотря на то, что крупные сельхозпредприятия смогли вовремя принять меры для борьбы с клопами, многие сельские жители упустили нужный момент для лечения деревьев.