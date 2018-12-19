Верховный суд Абхазии приговорил к 18 годам тюрьмы убийцу Рафика Чолакяна

О том, как прошло заключительное судебное заседание по делу об убийстве жителя села Гумиста Рафика Чолакяна и покушении на его жену Людмилу Матосян, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Sputnik.

Верховный суд Абхазии под председательством Романа Кварчия вынес приговор по делу об убийстве Рафика Чолакяна и покушении на его жену Людмилу Матосян на заседании в среду 19 декабря.

Подсудимый Эдуард Адлейба приговорен к 18 годам лишения свободы.

"Путем частичного сложения назначить Адлейба наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения Адлейба до вступления приговора в законную силу оставить прежней – заключение под стражей. Срок отбытия наказания Адлейба исчислять с момента фактического задержания 12 апреля 2017 года", - подчеркнул Роман Кварчия.

Вещественные доказательства до вступления приговора в законную силу будут хранить по месту их фактического нахождения в ИКЦ МВД Абхазии.

"Приговор может быть обжалован в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в течение 15 рабочих дней со дня вручения осужденному или получения сторонами полного текста приговора через Верховный суд Абхазии", - заметил судья.

Прокуратура просила назначить подсудимому 20 лет тюрьмы.

Перед приговором

Перед тем как вынести приговор подсудимому, суд заслушал речи защиты и обвинения. Первым выступил адвокат Эдуарда Адлейба Давид Каджая, который выразил уверенность в том, что у обвинения нет никаких доказательств вины его подзащитного. Он напомнил, что с момента задержания Адлейба прошел год и восемь месяцев, и за это время у защиты впервые появилась возможность в суде изложить свою точку зрения без "наскоков" со стороны прокуратуры.

Давид Каджая напомнил, что дело было возбуждено 6 апреля 2017 года, а 12 апреля по подозрению в убийстве Рафика Чолакяна был задержан Эдуард Адлейба.

"Он достаточно эмоциональный человек, который прошел всю войну народа Абхазии, где-то вспыльчивый, несдержанный. Казалось, что он идеальная фигура для подозрений", - заметил он.

Подобным серьезным преступлением должны заниматься опытные следователи, считает адвокат, но это дело передали трем стажерам, одного из которых назначили руководителем следственной группы. Этого нельзя было делать, учитывая сложность дела, уверен он.

По мнению защитника, стажеры не справились с делом.

"Стажеры собрали практически все, что было возможно, и ногти состригли, волосы, кровь взяли и вещи с потерпевшей Матосян, топор, изъяли домашнюю утварь. Но с ними они ничего не сделали, не провели ни одну экспертизу. Современные достижения криминалистической науки не были использованы в достаточной мере при расследовании данного дела", - подчеркнул защитник.

Адвокат также указал на то, что признательные показания, которые дал Эдуард Адлейба в ходе предварительного следствия, противоречат результатам экспертиз, и это может указывать на то, что подзащитный оговорил себя под давлением.

В пример он привел показания Адлейба, согласно которым в Рафика Чолакяна выстрелили с расстояния в несколько метров, тогда как экспертиза установила, что стрельба была с минимального расстояния. Давид Каджая просил оправдать своего подзащитного.

Сам Эдуард Адлейба сказал, что заинтересован в том, чтобы настоящий убийца был найден и отметил, что совершить данное преступление он сам не мог в виду приятельских отношений с Рафиком Чолакяном.

Реплика прокурора

Прокурор Эльвия Хазириши заметила, что защита среди других аргументов говорит о своем критическом отношении в адрес допроса Людмилы Матосян, назвавшей виновным в убийстве мужа и покушении на нее Эдуарда Адлейба.

"Хотелось обратить внимание суда на то обстоятельство, что Матосян была допрошена в рамках международного поручения на территории России следователем, который не является заинтересованным лицом в исходе дела. Поэтому я считаю, что показания были достоверные, и она была допрошена с соблюдением всех требований законодательства", - сказала прокурор.

Также Хазириши не согласилась с утверждением защиты, что при допросе Адлейба был самооговор.

"С этим мы категорически не согласны, начнем с того, что данный допрос был проведен с соблюдением всех требований УПК и в присутствии защитника Габелая. Адлейба не просто голословно признал себя виновным, его показания подтверждаются и иными материалами уголовного дела, которые были исследованы в суде. Адлейба говорил о том, что он убил Чолакяна выстрелом из пистолета, и он стрелял с близкого расстояния, это подтверждается и осмотром места происшествия", - подчеркнула Хазириши.

После того как стороны выступили, судья объявил о перерыве.

Убийство Рафика Чолакяна и покушение на его жену Людмилу Матосян произошло 5 апреля 2017 года в селе Гумиста. Следствием установлено, что Рафик Чолакян был застрелен из пистолета "ТТ". Эдуард Адлейба был награжден министром обороны Абхазии пистолетом такой же системы. В марте 2017 года, как следует из показаний подсудимого, оружие было украдено из его автомобиля.

По версии предварительного следствия, Эдуард Адлейба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 5 апреля 2017 года пришел в дом Рафика Чолакяна в селе Гумиста Сухумского района и в результате ссоры убил хозяина выстрелом из огнестрельного оружия. Чтобы скрыть преступление, пытался ударом по голове рукоятью пистолета убить супругу погибшего Людмилу Матосян.